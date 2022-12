Apple spustí příští týden podporu satelitního SOS volání v první evropské zemi

Když Apple při představení iPhonů 14 (Pro) letos na podzim odhalil jednu z jejich hlavních novinek v podobě podpory satelitní komunikace sloužící pro kontaktování záchranných složek na místech bez signálu, leckoho tím doslova nadchnul. Záhy se sice ukázalo, že bude funkce zprvu dostupná jen v USA a Kanadě, avšak Apple už tehdy přislíbil, že počítá s jejím rozšířením i do zbytku světa. A jak řekl, tak zřejmě již brzy udělá – respektive začne dělat.

Zdroje portálu MacRumors pocházející ze záchranářského prostředí tvrdí, že již příští úterý 13. prosince odstartuje podpora satelitního SOS volání v první evropské zemi. Tou se stane Velká Británie, jejíž záchranáři již měli být informováni o tom, že právě od tohoto data bude možné přijímat prosby a pomoc právě tímto způsobem. A jelikož Apple nedávno oznámil, že v dohledné době počítá kromě Velké Británie se spuštěním funkce taktéž ve Francii, Německu či Irsku, je možné, že se 13. prosince rozjede tato služba i u nich, byť z těchto zemí zatím žádný únik nedorazil.

Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 1 iPhone 14 Pro nahled LsA 2 iPhone 14 Pro nahled LsA 3 iPhone 14 Pro nahled LsA 4 iPhone 14 Pro nahled LsA 5 iPhone 14 Pro nahled LsA 6 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 16 iPhone 14 Pro nahled LsA 17 iPhone 14 Pro nahled LsA 18 iPhone 14 Pro nahled LsA 19 iPhone 14 Pro nahled LsA 20 iPhone 14 Pro nahled LsA 21 iPhone 14 Pro nahled LsA 22 iPhone 14 Pro nahled LsA 23 iPhone 14 Pro nahled LsA 24 iPhone 14 Pro nahled LsA 25 iPhone 14 Pro nahled LsA 26 iPhone 14 Pro nahled LsA 27 iPhone 14 Pro nahled LsA 28 Vstoupit do galerie

Nová služba je pro majitele iPhonů 14 (Pro) k dispozici zdarma, avšak jen po dobu prvních dvou let. Kolik si za ní bude Apple po uplynutí této doby účtovat je nicméně v tuto chvíli nejasné, stejně jako to, jak rychle bude podpora této novinky rozšiřována do dalších zemí světa. Jelikož se však jedná ve své podstatě o klíčovou funkci nové generace iPhonů, je velmi pravděpodobné, že tlak na co nejrychlejší zprovoznění v co nejvíce zemích světa bude ze strany Applu velký.