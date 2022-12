Ačkoli má Hogwarts Legacy dorazit až 10. února, hráči se těší víc a víc. Video pod odstavcem zachycuje orchestr hrající skladbu Overture to the Unwritten. Taktéž lze zpozorovat nové gameplay záběry. Hra dorazí na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Později i na Switch.