Na Twitteru přibývá nenávistných projevů

Jak se zdá, převzetí Twitteru Muskem má i negativní dopad na počet nenávistných projevů. Podle The New York Times se před převzetím Twitteru Elonem Muskem objevovaly urážky Afroameričanů zhruba 1000krát denně. Nyní jde o čtyřnásobek. Nenávistné projevy rostou i proti LGBT komunitě. Před Muskem se objevovaly 2500krát denně. Dnes 4000krát. O 61 % vzrostl i počet antisemitských příspěvků. Musk se ale brání s tím, že počet nenávistných projevů klesá.

Hate speech impressions (# of times tweet was viewed) continue to decline, despite significant user growth!@TwitterSafety will publish data weekly.

Freedom of speech doesn’t mean freedom of reach. Negativity should & will get less reach than positivity. pic.twitter.com/36zl29rCSM

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022