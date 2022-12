Recenze Visa Click to Pay: Zajímavá možnost, jak šetřit čas při placení

Zejména nyní v předvánočním období není snad jediný den, kdy bych neudělal nějakou platbu přes internet. Při objednávce tak následuje vždy to stejné. Po vyplnění adresy je nutné vyplnit informace o kreditní kartě, které zahrnují její číslo, bezpečnostní kód, datum platnosti a případně ještě jméno uvedené na kartě. Abyste nemuseli podobný proces dělat při každé platbě, existují řešení, která vám dokáží usnadnit život a jedním z nich je právě Visa Click to Pay. Jedná se o způsob placení pro majitele platebních karet. Pojďme se podívat, jak tento systém funguje a jak vám může pomoci při platbách na eshopech.

Vlastně jedinou podmínkou, kterou musíte splnit, abyste mohli Visa Click to Pay vyžívat, je vlastnit jakoukoli platební nebo kreditní kartu. Následně už jen stačí zaregistrovat se na oficiálních stránkách společnosti Visa a povolit možnost propojení platební karty s telefonním číslem, emailem a dalšími údaji, které bežně vyplňujete při objednávání na internetu. Poté již jen povolíte, že chcete důvěřovat zařízení na kterém registraci provádíte a vaše karta již začne podporovat Click to Pay. To znamená, že jediné, co budete při příští platbě v podporovaném eshopu muset zadat je CVV/CVC kód, tedy bezpečnostní kód uvedený na zadní straně kreditní karty u vašeho podpisu.

Jakmile chcete Click to Pay využít, stačí nakoupit na podporovaném eshopu a při volbě platební metody zvolit možnost Click to Pay, do které uvedete svůj mail a telefonní číslo. Poté už se automaticky „spárují“ zadané údaje se systémem Click to Pay a při placení kartou pak uvidíte vyplněné údaje s tím ,že stačí již jen vyplnit CVV/CVC kód a potvrdit platbu pomocí kódu, který vám dorazí jako sms na váš telefon, popřípadě do autorizační aplikace vaší banky. Následně si ještě v případě, že si k jednomu mailu zadáte více platebních/kreditních karet zvolíte tu, kterou chcete pro platbu použít a poté již jen zaplatíte. Vše je tedy rychlé a bezpečné. Aktuálně mezi podporované eshopy patří například grizly.cz nebo bushman.cz, ovšem nabídka se rychle rozšiřuje a Click to Pay se objevuje v dalších a dalších eshopech. Vše je tedy jednoduché, rychlé a bezpečné, protože musíte nákup ověřit nejen kódem CVV/CVC, ale také skrze telefon.

Co je na tomto řešení zajímavé je fakt, že můžete platit kdykoli a kdekoli, kde je podpora pro Click to Pay a to jen tím, že zadáte váš mail a údaje o kartě se samozřejmě samy načtou a vy je již jen potvrdíte. Zkrátka a dobře, vše je jednoduché jako facka. Pokud tedy hledáte další možnost, jak si jednak ulehčit život a jednak zvýšit bezpečnost při platbách na internetu, tak je Click to Pay zajímavou variantou, kterou může zkusit každý, kdo má kartu visa. Registrovat se můžete jednoduše zde.