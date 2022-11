Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 300 Kč

Než se nadějeme, budou tu Vánoce. Pokud nechcete nechat nakupování vánočních dárků na poslední chvíli, možná byste měli začít se značným předstihem. Jestliže chcete někomu udělat radost, nemusíte hned platit tisíce korun. Občas potěší i maličkost, když je darovaná od srdce. V tomto článku se tedy podíváme na zajímavé tipy na dárky do 300 korun.

AhaStyle řemínek pro Apple Watch 38/40/41mm

Řemínek za hubičku? Asi takto by se dal popsat řemínek od AhaStyle. Jedná se o pohledný silikonový náramek, který bude vaším jablečným hodinkám rozhodně slušet. Jeho pořizovací cena je velmi lidových 44 korun.

Řemínek AhaStyle pro Apple Watch koupíte zde.

Stlačený vzduch Clean IT

Taky se vám stává, že po čase máte například v lightning konektoru nebo v reproduktoru nějaký ten prach? Nejbezpečnější způsob, jak jej odstranit, je jednoznačně stlačený vzduch ve spreji. Stačí jej vzít a vystříkat ním vše, kde je prach. Pokud to budete dělat pravidelně, nestane se vám, že by prach někde ulpíval a hromadil se a například reproduktor vašeho iPhonu. Jeho cena je 129 korun.

Stlačený vzduch si můžete zakoupit přímo zde.

Nabíječka AlzaPower Smart Charger 2.1A

Pro případy, kdy můžete nabít zařízení doma, ale nemůžete zrovna najít žádnou nabíječku, je lepší mít v záloze několik kusů navíc. Nabíječka od AlzaPower se pyšní chytrou funkcí rozpoznat nabíjené zařízení a přizpůsobit mu distribuovaný výkon. Produkt je chráněný proti zkratu, přepětí a přehřátí. Do zařízení vám přes nabíječku poteče maximálně deset wattů. Cena produktu je 199 korun.

Nabíječku AlzaPower Smart Charger 2.1A můžete zakoupit zde.

AlzaPower Onyx 5000mAh

Pokud někam vyrazíte na cestu a nejste si jistí, zda budete mít přístup ke „šťávě“, trn z paty vám vytrhne powerbanka. Tato má kapacitu 5000 mAh. Průměrný iPhone tedy nabije zhruba 1,5x. A co víc? Její cena je momentálně pouze 199 korun.

Powerbanku Onyx 5000mAh kopíte zde.

Green Shield čistící ubrousky

Jestliže si potrpíte na čistý displej, nemohou vám tyto ubrousky doma chybět. Jedná se o čistící ubrousky na LCD obrazovky, laptopy i mobilní telefony. Za 209 korun získáte 200 ubrousků. Jeden vás tedy vyjde na 1,05 korun, což se rozhodně vyplatí.

Green Shield 200 kusů si můžete za 199Kč koupit přímo zde.

Adaptér Apple Ligtning/3,5 mm Jack

Každému fanouškovi Applu by se čas od času hodil klasický 3,5 milimetrový konektor. I když se trend vyráběných sluchátek už před nějakou dobou přesunul k zařízením s možností bezdrátového přenosu hudby přes Bluetooth, baterie v nich nevydrží věčně. Když je potřeba nebo chuť pokračovat v poslechu vysoká, takový konektor je darem z nebes. Jeho cena je 249 korun.

Adaptér Apple Ligtning/3.5 mm Jack můžete zakoupit zde.

Poutko na AirTag

Chcete-li používat AirTag a dát jej třeba na klíče, není lepší varianty než použít poutko. Jedná se o lehké a robustní polyuretanové poutko, které navíc díky barevným variantám dodá vaším klíčům šmrnc. Jeho cena je 290 korun.

Poutko na AirTag zakoupíte zde

AlzaPower AluCore Lightning MFi (C89) 2m

Klasický kablík do Lightning portu se hodí mít vždycky po ruce. Dvoumetrová varianta od AlzaPower navíc dokáže díky své délce zajistit pohodlné ovládání zařízení, které je připojené do nabíječky. Kvalitní výrobek se pyšní odolným kovovým tělem a nylonovým opletem, nemusíte se tak bát, že by se při častém používání kabel „sežvýkal“. Cena je 299 korun.

AlzaPower AluCore Lightning MFi (C89) 2m můžete zakoupit zde.

FIXED Bikee

A u sportu zůstaneme i s posledním tipem na dárek. Ty, kdo místo běžeckých legín vytáhnou ven kolo, určitě potěší držák na telefon, který se pohodlně umístí na řídítka. Do držáku se vejde jakýkoliv telefon s úhlopříčkou displeje od 4 do 6,5 palce. FIXED Bikee umožní pohodlné otáčení telefonu do všech možných úhlů a jeho bezproblémové vyjmutí v případě potřeby. Držák lze připevnit i na motorku. Cena je 299 korun.

FIXED Bikee můžete zakoupit zde.

Bezdrátová nabíječka FIXED PAD 10W

Pokud razíte heslo, že budoucnost je bezdrátová, nesmí vám doma chybět bezdrátová nabíječka. Tato má výkon 10W a díky svému minimalistickému vzhledu perfektně padne na váš noční stolek. Příjemná je také pořizovací cena, která činí pouze 299 korun.

Bezdrátovou nabíječku FIXED PAD 10W zakoupíte zde