God of War Ragnarök se prodalo již přes 5 milionů kopií

God of War Ragnarök je jednoznačným kandidátem na hru roku. Jedna z nejočekávanějších her letoška jde na dračku. Studio Sony Santa Monica se pochlubilo s tím, že za první týden se prodalo 5,1 milionu kopií. Vývojáři by jistě rádi atakovali Elden Ring, kterého se za první měsíc prodalo 13 milionů. Uvidíme, jak tento souboj dopadne. Hrajete God of War Ragnarök?

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022