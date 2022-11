RØDE přichází se zcela novou produktovou řadou pro hráče a streamery

Pohybujete-li se ve světě audiotechniky, australskou společnost RØDE vám zřejmě není třeba jakkoliv představovat. Jedná se totiž o jednoho z nejvěhlasnějších výrobců studiové kvality s tradicí přes 30 let. Mezi uživateli však není RØDE oblíbené jen pro kvalitu svých produktů, ale taktéž pro to, jak rychle dokáže reagovat na vývoj trhu a tím tak uspokojovat i novou poptávku. A přesně to dokázalo RØDE i nyní.

Už tak širokou nabídku se na konci letošního roku rozhodlo RØDE rozšířit o zbrusu novou produktovou řadu nesoucí název RØDE X, která bude svým produktovým složením cílit primárně na streamování a gaming – tedy jinými slovy na oblasti, které zažívají v poslední době doslova raketový vzestup a s ohledem na trendy v technologickém světě je nad slunce jasné, že jej v následujících letech nic nezbrzdí, ba právě naopak. Velmi zajímavé je pak to, že výrobce nevnímá RØDE X jen jako doplněk svého portfolia, jak tomu u mnoha konkurenčních společností bývá. RØDE X se totiž stává zcela novou divizí společností s vlastním vývojářským centrem, což je právě pro hráče a streamery velkým příslibem do budoucna. Přesně to ostatně potvrzují i první tři produkty, které byly pod řadou RØDE X představeny.

V hlavní roli nejen hardware, ale i software

Novou éru odstartovalo RØDE představením softwarového nástroje UNIFY, který byl vyvinut právě s důrazem na využití při gamingu a streamingu. Vývojáři u něj tedy nasadili snad veškeré funkce, které jsou v dnešní době v tomto směru zapotřebí, avšak které nyní musí streameři a hráči řešit skrze několik na sobě nezávislých aplikací. Vše pro ně tedy bude díky UNIFY rázem jednodušší a celkově rychlejší. Jen pro představu, k dispozici budou mít v rámci softwaru například nezávislé směřování a mixování až čtyř USB mikrofonů či jiných zvukových zařízení a až šest dalších virtuálních zdrojů zvuku včetně herních, chatovacích a hudebních aplikací nebo internetových prohlížečů. To vše přitom v jednom jediném rozhraní, které umožní extrémně jednoduchou správu všeho potřebného. Samozřejmostí jsou ale třeba i možnosti jako tvorba nezávislých submixů pro různé typy výstupu, zpracování signálu z mikrofonu na studiové úrovni, přidávání hlasových a zvukových efektů v reálném čase nebo třeba vícestopé nahrávání s pokročilými funkcemi. Zkrátka a dobře, UNIFY najde uplatnění jak u profíků, tak i u začínajících hráčů či streamerů potřebujících jednoduchý nástroj pro správu jejich zvuku.

Přestože si dalo RØDE se softwarem velkou práci, pro své zákazníky jej má v plánu nabízet zdarma. Jediné, co bude pro jeho získání potřeba udělat, bude koupě jakéhokoliv produktu rodiny RØDE X. UNIFY bude nicméně k dispozici i v rámci předplatného pro uživatele, kteří po produktech RØDE X nezatouží. Předplatit si jej půjde jak na měsíční, tak i na roční bázi s tím, že fungovat bude s jakýmkoliv USB audio produktem, díky čemuž se tak dá do budoucna očekávat jeho velké rozšíření. Určitým háčkem je sice zatím to, že je UNIFY dostupné jen na Windows, avšak vzhledem k tomu, že ostatní softwary RØDE s macOS kompatibilní jsou, je pravděpodobně jen otázkou času, kdy se i tento software podívá na Macy.

Po představení softwaru přišel čas na ukázku prvních hardwarů ve formě mikrofonů. Vůbec prvním hardwarovým produktem řady RØDE X se stal mikrofon XDM-100. Jedná se konkrétně o profesionální dynamický USB mikrofon nabízející bohatý zvuk jako stvořený pro streaming či hraní her. Kromě prvotřídního zvuku je však k dispozici třeba i účinné potlačení okolního šumu v místnosti, ale třeba také hluku od používání klávesnice a myši, což se zejména hráčům využívajícím mechanické klávesnice bude rozhodně hodit. Samozřejmostí je zde pak i pop-filtr a dokonce i držák tlumící nežádoucí nárazy a otřesy, které by jinak výsledný zvukový záznam degradovaly. Pro kontrolu zaznamenávaného zvuku je k dispozici špičkový sluchátkový výstup doplněný o ovládací prvky pro regulaci hlasitosti a instantní ztlumení (tedy Mute).

Druhým zbrusu novým mikrofonem, kterým se chce RØDE prosadit mezi streamery a hráči, je XCM-50. Jedná se konkrétně o kondenzátorový USB mikrofon nabízející vynikající reprodukci hlasu s maximálním důrazem na přirozenost a transparentnost. I zde je pak samozřejmě k dispozici prvotřídní sluchátkový port pro monitoring zaznamenávaného zvuku v reálném čase, pop-filtr či držák tlumící nárazy. Ani zde navíc RØDE nezapomnělo na ovládací prvky, kterými lze mikrofon elementárně ovládat bez nutnosti softwarového zásahu.

Další várku novinek řady RØDE X chce výrobce dle svých slov představit v průběhu příštího roku s tím, že má velké plány i do dalších let. A jelikož jsou už první vlaštovky velmi zajímavé, dá se očekávat, že pro nás má tento australský výrobce do budoucna přichystané skutečně velké věci.