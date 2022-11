Prozradil Powell jak dopadne dnešní inflace?

Tisková zpráva: Aktuální statistiky amerických spotřebitelských cen jsou pochopitelně velmi sledovaným indikátorem. V minulém týdnu se pozornost investorů ubírala k zasedání americké centrální banky, která podle očekávání zvýšila svoji základní úrokovou sazbu o 0,75 bazického bodu. Mnoho optimisticky laděných investorů očekávalo v následné tiskové konferenci Jeroma Powella jakýkoli náznak holubičí rétoriky. Hledalo se cokoliv, co by naznačilo, že vrchol růstu sazeb je na obzoru a trhy by si našli pomyslné světlo na konci tunelu a brzy nastane naopak fáze snižování sazeb. Realita však byla naprosto jiná. Guvernér Powell již poněkolikáté zopakoval, že při boji s inflací hodlá FED být velmi důrazný a nehodlá nic podcenit. Jinými slovy vyloučil, že by došlo ke snižování sazeb, pokud si FED nebude skutečně jistý, že se inflace dostává pod kontrolu.

Zdroj: xStation

Centrální banky ví, že prohrály boj se současnou inflací

Je všeobecně známé, že centrální banky nezajímá až tak stávající inflace, ale především ta budoucí. Právě poslední rétorika šéfa FEDu spíše vylučuje, že by americká centrální banka nabývala dojmu, že budoucí inflace bude klesat nějak dramaticky. Podle posledních dat zůstává americký trh práce stále relativně silný, tedy výrazný pokles poptávky se zatím také nedostavuje. Z pohledu statistiky z posledních pěti měsíců byl konečný výsledek meziročního indexu spotřebitelských cen ve čtyřech případech vždy vyšší, než očekával trh. To jsou vše faktory, které by mohly znít ve prospěch horších inflačních dat.

Očekávané reakce trhu

Pokud by dnešní data inflace vyšla významně nad tržním očekáváním, tak můžeme čekat na trzích silnou nervozitu a pravděpodobně i výprodeje nejen na akciích. Naopak výsledek pod očekáváním analytiků by trhy, které jsou hladové po jakékoli pozitivní zprávě, mohl povzbudit a přinést tak další nákupy akcií.

Živé vysílání

Nová inflační data se dozvíme dnes ve 14:30 našeho času. Jak již bývá zvykem, tak XTB v rámci svého vysílání bude tuto událost živě vysílat a komentovat. Analytici Jiří Tyleček a Štěpán Hájek společně s traderem Martinem Jakubcem budou diskutovat možné scénáře, implikace pro budoucí rozhodování FEDu a v neposlední řadě tržní reakce a případné investiční příležitosti.

Na vysílání se můžete zdarma připojit pomocí následujícího odkazu: