HomeKit příslušenství bude pro každého. Jeho plnou podporu slíbil i levný Yeelight!

Pokud vás baví produkty pro chytrou domácnost a zejména pak ty s podporou HomeKitu, určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že jejich ceny nebývají leckdy nejnižší. To by se však nyní mělo díky standardu Matter, který vytvořily společně technologické společnosti v čele s Applem, Amazonem či Googlem a který má nynější roztříštěnost sjednotit, konečně změnit. Díky Matter totiž bude ve výsledku pro výrobce elektroniky mnohem jednodušší její integrace do smart systémů, jelikož si s tímto standardem poradí jak Apple HomeKit, tak i Google Asistant a Amazon Alexa a to plnohodnotně. A právě tato skutečnost přinese mimo jiné právě zlevnění HomeKitových produktů, protože je budou de facto vyrábět všichni, kteří přijmou Matter. Takže třeba i Yeelight.

Produkty Yeelight jsou ve světě velmi oblíbené nejen pro svou funkčnost, ale právě i nízkou cenu. Některé sice v současnosti již podporu HomeKitu nabízí, spousta kousků z portfolia Yeelightu však tento standard nepodporuje a to zřejmě právě kvůli tomu, aby byly cenově dostupnější. Yeelight nicméně o víkendu oznámil, že má v plánu Matter přijmout a to jak u svých budoucích, tak i některých stávajících produktů, které aktualizuje klasicky skrze firmwarový update. Kdy přesně se tak stane sice Yeelight neprozradil, nicméně vzhledem k tomu, že se valná většina společností chystá s updaty na Matter přijít v řádu jednotek měsíců, zdá se poměrně pravděpodobné, že to v tomto směru nebude jiné ani zde. Snad se tedy bude jednat pohledem Yeelight o započetí zbrusu nové produktové éry, která tohoto výrobce výrazně povznese a stejně tak i pozvedne oblibu smart home u běžných uživatelů. Nízká cena, která se dá minimálně u Yeelightu vzhledem k jeho nynější cenové politice víceméně garantovat, je však skutečně silným argumentem.

HomeKit příslušenství (nejen) ve slevách lze zakoupit zde