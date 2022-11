Nová Apple TV 4K (2022) v prvních zahraničních testech příliš neoslnila

Zatímco nedávno představené iPady Pro M2 a iPady 10 už se pár dní prodávají, na nové Apple TV 4K jablíčkáři musí počkat až do tohoto pátku, kdy jejich prodeje oficiálně odstartují. Jako již tradičně však Apple pár nových smart boxů rozpůjčoval v zahraničí tamním technologickým médiím a youtuberům, díky čemuž si tak můžeme o novince udělat s předstihem vcelku slušný obrázek. O žádné terno se však bohužel nejedná.

Fotogalerie Apple TV 4K 2022 0 Apple TV 4K 2022 1 Apple TV 4K 2022 2 Apple TV 4K 2022 3 Apple TV 4K 2022 4 Apple TV 4K 2022 5 Apple TV 4K 2022 6 Apple TV 4K 2022 7 Apple TV 4K 2022 9 Apple TV 4K 2022 8 Apple TV 4K 2022 10 Apple TV 4K 2022 11 Vstoupit do galerie

Jelikož toho Apple TV 4K (2021) přináší oproti loňské generaci a dokonce i generaci z roku 2017 jen velmi málo nového – konkrétně procesor, RAM a podporu HDR10+ -, asi nikoho příliš nepřekvapí, že je uživatelsky minimálně pro majitele starších 4K modelů nezajímavá. Například Darrell Etherington z TechCrunche se nechal slyšet, že je jen velmi těžké rozeznat při slepém testu rychlostní rozdíly mezi letošním, loňským a původním 4K modelem z roku 2017. Výkon procesoru pak uživatelé ocení prakticky jen při hraní her, které se načítají rychleji a celkově i lépe běží. Ani zde se však nejedná o nic světoborného.

Jen minimální zlepšení nové Apple TV při hraní her potvrdila i recenzentak Eli Blumenthalová z CNETU. Ta se nechala konkrétně slyšet, že hraní náročnějších her je díky A15 Bionic o něco plynulejší a tedy i zábavnější, ale pokud si myslíte, že konečně Apple TV nahradíte konzoli Xbox či PlayStation, jste na omylu. I starý Xbox One totiž dle slov recenzentky novou Apple TV poráží, přestože jej lze nyní (byť použitý) sehnat ještě levněji) net tento smart box. Co se pak týče obrazové kvality streamovacích služeb, ta se dle očekávání absolutně nezměnila.

Vyloženě nadšený není z nové Apple TV ani Chris Welch z The Verge, který dle svých slov tajně doufal, že jej Apple potěší u „nového“ ovladače kromě USB-C třeba i čipem U1 pro snadné místní hledání či podobným prvkem. Nic takového se však bohužel nestalo a nová generace Siri Remote se tedy od té představené loni liší skutečně jen nabíjecím portem, což je do jisté míry škoda. Jedná se totiž svým způsobem o promarněnou příležitost k vytvoření o poznání zajímavější verze ovladače.

Novou Apple TV lze zakoupit zde

Podívejte se i na videorecenze: