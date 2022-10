Recenze bezdrátových sluchátek Intezze TRIQ+: Skvělý design i poslech

Pokud si usmyslíte, že potřebujete nová bezdrátová sluchátka, z množství modelů vám půjde hlava kolem. Na našem trhu najdete opravdu velké množství bezdrátových sluchátek, mezi kterými je těžké si vybrat. Pak záleží jen na vás, zda preferujete nejnovější technologie, výdrž baterie či třeba i povedený design. Do rukou se mi dostala bezdrátová sluchátka Intezze TRIQ+, která vše výše uvedené nabízí.

Obsah balení a technické specifikace

Sluchátka Intezze TRIQ+ vám dorazí v malé černé krabičce, jejíž horní stranu zdobí sám design sluchátek. Na boku pak naleznete drobný výčet technických specifikací. V balení pak kromě samotných sluchátek naleznete jednoduchý a přehledný manuál v českém jazyce a nabíjecí kabel. Když už jsem zmínil technické specifikace, pojďme se na ně podívat o něco podrobněji. Intezze TRIQ+ jsou peckovými sluchátky s dynamickými 13 mm měniči podporující Bluetooth 5.2. Je tedy zajištěna stabilita připojení lépe než kdy dřív. Sluchátka dále podporují kodeky AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive 24-bit, mají frekvenční rozsah 20 až 20 kHz, citlivost 121 ± 3 dB, odolnost IPX4, dotykové ovládání a kapacitu baterie 35 + 35 + 500 mAh. To zajišťuje výdrž až 6 hodin. V kapse si pak nesete dalších 30 hodin poslechu. Sluchátka se v krabičce z 0 na 100 % nabijí za 1,5 hodiny. Ona samotná pak za dvě hodiny. Sluchátka mají hmotnost 4 gramy. Pouzdro pak 46,5 gramů.

Párování a design

Jelikož tento model nemá žádnou aplikaci, je párování otázkou několika sekund. Sluchátka stačí pouze vyjmout z pouzdra a ony se samy přepnou do párovacího režimu. Poté je stačí pouze vyhledat v Bluetooth menu a máte vyhráno. Daleko zajímavější je design, obzvláště pak krabičky. Nejedná se totiž o klasické pouzdro, které otevřete, vložíte do něj sluchátka a zavřete. Design je zde otevřeny a sluchátka vkládáte z boku. Jedná se o velmi originální řešení, které má však řadu „ale“. Jakmile by mi krabička spadla, bál bych se poškození sluchátek, neboť jsou defacto odkryta a těžko předvídat, zda by se pádem nepoškodila.

Design krabičky jako takové je ale skvělý. Kovová konstrukce je ze přední strany broušená a zdobena nápisem TRIQ+, což vypadá opravdu hezky. Na pouzdře zkrátka plast nenajdete. Až na sluchátka je vše z kovu. Krabička má navíc zaoblený design, takže velmi dobře padne do dlaně a několikrát jsem se přistihl, jak si ji v dlani jen tak pootáčím. Plusem také je, že neklouže a nedělá žádné otisky. Když už se na pouzdře nějaká nečistota uchytí, stačí ji jednoduše odstranit prstem či vlhkým hadříkem. Na krabičce i sluchátkách též najdete LED diody, které indikují stav nabití. Pokud tedy hledáte originální design a jste „přejedeni“ pohledem na klasické a nudné plastové krabičky, budete z tohoto produktu vedle. Krásně se na něj dívá a zde je nutné říct, že originalita a sázka na něco nového se Intezze rozhodně vyplatila.

Vlastní používání

Za sebe musím říct, že bohužel patřím mezi jedince, kterým pecková sluchátka nedrží v uších. Stejný problém mám i u Intezze TRIQ+. Jde ale o můj problém a znám spoustu lidí, kteří naopak preferují pecková sluchátka před špuntovými, neboť jim vadí, když špunt zasahuje do ucha. Záleží na vkusu a rozhodně se mnou spousta z vás nemusí a nebude souhlasit. Pochopitelně u sluchátek hraje největší roli to, jak hrají. Zvuk Intezze TRIQ+ je opravdu dobrý. Na pecková sluchátka v této cenové kategorii si užijete dynamický a čistý zvuk s velmi slušnými basami. Zvuk je velmi příjemný a Intezze TRIQ+ nemají žádný problém s výškami ani hloubkami. Maximální hlasitost je taktéž dostatečná a osobně jsem měl během testování nastavenou hlasitost na 80 %. Problém není ani s mikrofony. Pro účely testování telefonního hovoru jsem se vydal do rušných ulic. Protistrana neměla žádné problémy se zřetelností mého hlasu či nějakými výpadky. Sluchátka si rovněž poradila bez problémů i s mírným protivětrem. Ocenit lze taktéž ovládání dotykových ploch, díky kterým přijmete/odmítnete hovor, přeskočíte skladby či změníte hlasitost, což nebývá (změna hlasitosti) u peckových sluchátek pravidlem.

Resumé

Bezdrátová sluchátka Intezze TRIQ+ se jednoduše velmi povedla, a to v mnoha směrech. Pokud jste spokojeni s peckovými bezdrátovými sluchátky, stojí tento kousek za koupi. Za cenu 2290 korun získáte velmi slušný poslech, Bluetooh 5.2, nadprůměrnou výdrž baterie a zcela originální design, který se jen tak někomu neokouká. Velmi příjemné překvapení.

