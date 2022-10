Na Macy míří jedna z nejočekávanějších her loňska

Přestože nejsou Macy v žádném případě stroji hrám zaslíbenými, pravdou je, že čas od času se některá vývojářská studia přeci jen rozhodnou své tituly pro jablečné počítače zoptimalizovat. Přesně pro to se nyní rozhodl i Capcom, který oznámil, že na Macy v pátek 28. října vydá hororovou hru Resident Evil: VIllage, která si svou premiéru odbyla loni coby jedna z nejočekávanějších her daného roku.

Capcom se nechal slyšet, že hru optimalizoval pro čipy Apple Silicon první a druhé generace a že ke hraní bude třeba buď macOS Monterey či nový macOS Ventura, který vychází oficiálně teprve dnes. Poměrně zajímavé je pak to, že kromě hry samotné zoptimalizoval i některé doplňky obsahu, přičemž do budoucna plánuje s tím, že na Macy dodá naprosto vše, co je v současnosti k dispozici na počítačích a konzolích. Fanoušci hororů si tedy v tomto směru přijdou rozhodně na své. Co se týče dostupnosti titulu, ten bude jako již tradičně k dostání přes Mac App Store, přes který se bude následně i aktualizovat a tak podobně. Na kolik vyjde je nicméně zatím nejasné, jelikož v App Store zatím dohledatelný není. Tak co, půjdete do něj?

