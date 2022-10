Jak funguje AirTag?

Komerční sdělení: Malý, ale šikovný, to je AirTag. Pokud patříte mezi ty, co často ztrácí i svou hlavu, měli byste o koupi této šikovné věcičky začít uvažovat. Sepsali jsme pro vás, jak AirTag funguje a jak jej využijete v běžném životě.

Co je to ten AirTag?

AirTag je speciální lokalizátor, který připnete třeba na kufr a pomocí aplikace Najít ve vašem iPhonu pak můžete sledovat jeho polohu.

TIP: Co takhle vyměnit starý model za nový? Mrkněte na nejnovější iPhone 14.

AirTag schováte prakticky kamkoliv. Je podobně velký jako česká padesátikoruna a váží pouhých 11 gramů. Nemá žádný otvor pro poutko, proto si k němu můžete dokoupit i speciální obal v podobě klíčenky. Díky certifikaci IP67 mu neuškodí ani voda ani prach – Apple deklaruje, že přežije i utopení v metrové vodě do 30 minut. Což se hodí právě v případě, že lokalizátor připnete třeba na kufr nebo batoh, se kterým pak procestujete celý svět.

A jak je to s nabíjením AirTagu? Uvnitř najdete knoflíkovou baterii CR2032, která vydrží zhruba 1 rok. Nemusíte se ale výměny bát. Tento typ baterie seženete prakticky v každém obchodě s elektrospotřebiči a výměnu zvládne i malé dítě.

V čem je AirTag tak revoluční zařízení?

AirTag komunikuje s aplikací Najít. Tu jistě znáte a používáte – když třeba nemůžete najít ztracené sluchátko vašich AirPods. Máte problém s tím, že neustále hledáte klíče od auta, protože si nepamatujete, kam jste je dali? Připněte na ně klíčenku společně s AirTagem.

Pokud se zase ocitnete v situaci, kdy potřebujete odejít z domu a nemůžete najít klíče, stačí se jen obrátit na váš iPhone. Přejděte do aplikace Najit, klikněte na klíče a nechte si přehrát zvuk, díky kterému klíče rychleji najdete. A v případě, že vlastníte iPhone 11 a nebo novější, tak vám mobil dokonce i ukáže přesný směr a vzdálenost od AirTagu.

Režim ztraceného zařízení pomůže, když ztratíte klíče

Aplikaci Najít podle posledních dostupných dat z roku 2021 využívá zhruba miliarda zařízení po celém světě. Co to pro vás znamená v praxi? Dokud se nacházíte v blízkosti AirTagu, získává AirTag polohu od vašeho iPhonu. Pokud ale klíče s AirTagem ztratíte třeba v parku a někdo jiný se zařízením Apple projde okolo, váš AirTag se s ním propojí a vám přijde přesná poloha ztracených klíčů. A právě v tom spočívá celé kouzlo AirTagu a propojení pomocí aplikace Najít.

To ale není vše. I AirTag přepnete do režimu ztraceného zařízení. Uložíte do něj své kontaktní údaje a pokud jej někdo najde, může si je díky technologii NFC (tu využíváte pro placení třeba ve svých nových hodinkách Apple Watch 8) načíst a dotyčný vás může kontaktovat. (Samozřejmě za předpokladu, že vaše klíče nebo třeba peněženku našla osoba, která zná pravidla slušného chování.)

A nebojte se, že by vás někdo prostřednictvím vašeho Apple zařízení mohl takhle na dálku sledovat. Celý proces hledání pomocí cizích Apple zařízení probíhá v zašifrovaném a anonymním režimu, který je také velmi úsporný.

Na sledování lidí ale rychle zapomeňte!

Možná vás teď napadlo, dají se s AirTagem sledovat lidi? Nedají. Pokud se o to pokusíte, počítejte s tím, že se o tom dotyčná osoba rychle dozví – dostane na svůj iPhone notifikaci o tom, že jej někdo sleduje pomocí AirTagu.