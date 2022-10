Jobsův osobní Macintosh SE je na prodej, stojí jako pěkný nový byt

V minulosti jsme mohli být svědky celé řady aukcí, v nichž hrály prim staré jablečné produkty. Velmi zajímavá aukce probíhá i nyní, neboť se draží Macintosh SE, jenž byl používán Stevem Jobsem ve společnosti NeXT. Aukce má název „History of Science and Technology, including Space History„. Je tedy jasné, že zde je k nalezení celá řada historických artefaktů. Budeme-li ale na aukci pohlížet optikou fanouška Applu, nejzajímavější je právě již zmíněný Macintosh SE.

V popisu této konkrétní aukce stojí, že počítač byl původně nastaven pro používání Jobsovým asistentem od konce roku 1987 až do začátku roku 1988. Pevný disk uvnitř stroje údajně obsahuje data týkající se jeho pracovního plánu, včetně seznamů úkolů, náboru práce, cestování, a dokonce podrobnosti o zmeškaném setkání s králem Karlem III., tedy dřívějším princem z Walesu. Současný vlastník, který dal Macintosh SE do aukce, jej získal v roce 1993. Sloužil mu do roku 1994, kdy na něm dopracovával marketingový projekt. Stroj obsahuje 20 MB pevný disk, další záložní disk, klávesnici a myš. Ocenění Macintoshe SE by se mohlo vyšplhat mezi 200 až 300 tisíc dolarů (tedy asi 7 560 000 Kč) . Z dalších „jablečných“ zajímavostí lze zmínit Apple II: Ventless Rev 0, v hodnotě mezi 20 a 30 tisíci dolary či polokošili Apple Macintosh Team Polo Shirt z 80. let, u níž se očekává prodej za 1 000 až 2 000 dolarů.