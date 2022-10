Recenze Bowers & Wilkins Px7 S2: Ničím nerušený poslech

V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátová over-ear sluchátka anglické značky Bowers & Wilkins, která svým modelem Px7 S2 cílí spíše na náročnější klientelu, a to především kvůli ceně, která se pohybuje mezi 11 a 12 tisíci korun. Za tyto peníze by měl zákazník dostat jak prémiové provedení, tak především skvělý hudební zážitek a zdali tomu tak skutečně je, na to se podíváme na následujících řádcích.

Specifikace

Výrobce je co se oficiálních specifikací týče poměrně skoupý, nicméně základním stavebním kamenem sluchátek jsou 40mm dynamické měniče, celkem šest vestavěných mikrofonů (4 pro potřeby ANC, 2 pro telefonování), integrovaná baterie s až 30 hodinovou výdrží a podporou pro Quick Charge (15 minut pro 7 hodin provozu), rozsáhlou podporou kodeků (aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC a SBC). Z hlediska funkcí sluchátka nabídnou ANC (aktivní potlačení okolního hluku), Ambient Pass-Through (režim propustnosti), proximity senzor s funkčí automatického vypnutí v případě odložení sluchátek (lze vypnout v doprovodné aplikaci) či podporu pro Bluetooth 5.2. Sluchátka váží příjemných 307 gramů a jsou k dispozici celkem ve třech barevných provedeních – černé, modré a šedé.

Provedení

Rám sluchátek a většina ostatních dílů jsou z plastu, který je ovšem poměrně hutný, bytelný a odolný. Sluchátka jsou tak velice pevná, nikde při používání nevržou a celkově působí bytelným a solidním dojmem. Kryty mušlí, na kterých se nachází zlatý nápis značky, jsou z hliníku. Polstrování náušníků pak z koženky, stejně jako polstrování na hlavovém mostu. Ten je z horní strany překrytý látkovým prošívaným panelem. Tlačítka na sluchátkách jsou dobře nahmatatelná a mají příjemný a jasný chod. Design je celkově povedený a nemám k němu žádných výhrad.

Součástí balení je polotvrdé transportní pouzdro, které je uvnitř vypolstrováno semišem a které obsahuje malou schránku, do které výrobce přibalil 120 centimetrový USB-C/3,5mm audio kabel a USB-C/USB-C napájecí kabel. Jde o černé, hladké a pogumované kabely, což je možná trochu škoda. Vzhledem k ceně bych zde očekával minimálně opletené kabely v barvě sluchátek.

Ergonomie

Ergonomie z hlediska pohodlí při nošení je příkladná. Sluchátka mají dobře rozloženou hmotnost a nosí se velmi pohodlně. Polstrování náušníků a hlavového mostu je dostatečné, byť použití koženky může způsobit pocení. A to zejména v letních měsících, nebo v teplejším období. Svírací tlak sluchátek je spíše menší, tudíž na nějaké popobíhání to příliš není a sluchátka mohou poměrně snadno sklouznout z uší. Rozsah nastavení je velmi široký, sluchátka nabízí bezstupňový vysouvací systém, který ovšem pevně drží v nastavené pozici. Náušníky jsou uchycené kloubovým mechanismem s 360stupňovým otáčením. Sluchátka se tak přizpůsobí každému uživateli.

Ovládání

Většina ovládacích tlačítek se nachází na pravém náušníku, a to z jeho zadní strany. Najdeme zde třípolohové posuvné tlačítko pro vypnutí, zapnutí a párování, dále pak tlačítka pro ovládání hudby (play/pause, skip) a hlasitosti. Na levém náušníku se pak nachází tlačítko pro přepínání přehrávacích režimů (základní, ANC, propustnost).

Další možnosti ovládání a personalizace sluchátek pak nabídne doprovodná aplikace Music | Bower & Wilkins, ve které je možné také přepínat režimy přehrávání, ale zároveň drobně upravovat celkový zvukový profil sluchátek, a to díky dvoupásmovému ekvalizéru s nastavením výšek a basů v rozmezí -6dB/+6dB. Aplikace dále umožňuje další nastavení některých doprovodných funkcí, mezi které patří například automatické vypnutí při sejmutí sluchátek z hlavy. Toto konkrétní nastavení jsem musel vypnout, neboť mi přišlo, že funkce nefunguje příliš spolehlivě a například při nošení čepice sluchátka často vypínala zvukový přednes i tehdy, když neměla. Dále je zde možné aktivovat funkci Auto standby (s 15 minutovým intervalem), či změnit nastavení datového toku při streamování hudby.

Poměrně nepříjemnou vlastností aplikace je to, že se zapne vždy v případech, kdy sluchátka připojíte k telefonu, a to bez ohledu na to, co na telefonu zrovna děláte (a to například i v momentě, kdy sledujete nějaké video v aplikaci YouTube). To je z uživatelského hlediska minimálně rušivé, spíše však poměrně nepříjemné a vývojáři by měli tuto funkci odstranit, neboť uživateli nepřináší žádný benefit a pouze překáží.

Zvuk

Kvalita zvukového přednesu sluchátek je velice dobrá a potěší snad každého náročnějšího posluchače. A to především díky možnostem úprav zvukového profilu. V defaultním nastavení disponuje zvuk poměrně mohutnými basy, které mohou za jistých okolností mírně narušovat zvukovou rovnováhu a zastiňovat jinak slyšitelné detaily. Díky slideru v aplikaci je však možné si basové frekvence mírně ztišit (či zvýšit, dle vlastních zvukových preferencí) a upravit si tak zvuk dle svého. Sluchátka nabídnou solidní detaily a svým přednesem dokážou posluchače velmi dobře obklopit. Úroveň hlasitosti nabízí také dostatečný rozsah, a to i pro situace například v hlučné MHD.

Zde se bude hodit funkce ANC, jejíž efektivita sice nedosahuje kvalit těch nejlepších na trhu, rozhodně však o moc nezaostává. Hluk autobusu, tramvaje či metra dokáží sluchátka odfiltrovat poměrně spolehlivě a to jak při poslechu hudby, tak při mluveném slovu/podcastech. I funkce propustnosti okolního zvuku je slušně nastavená. Zde je ovšem třeba zmínit, že nefunguje tak, jako například v případě AirPods Pro (tedy že by uměle zesilovala okolní zvuky – například mluvené slovo), slouží spíše pro potřeby lepší orientace v hlučném prostředí, tedy například na ulici. Nošení sluchátek v běžném kancelářském provozu vyžaduje znatelné snížení hlasitosti, pokud chcete slyšet i své kolegy.

Závěr

Bezdrátová sluchátka Bower & Wilkins Px7 S2 svou cenou cílí na náročnější klientelu, kterým chtějí nabídnout komplexní balení u sluchátek žádaných vlastností. Tedy zejména solidní zvukový projev s možností individualizace, velmi dobrou ergonomii, dobrou výdrž baterie a kvalitní provedení a v neposlední řadě také stylový design. To vše tento model splňuje a byť nemusí být vyloženě tím nejlepším na trhu v jednotlivých kategoriích, celkově jde o povedený model, který si své zájemce zcela určitě najde. A ti, co se pro něj rozhodnou nebudou litovat.

Bezdrátová sluchátka Bower & Wilkins Px7 S2 si můžete za 11 490 Kč zakoupit zde.