Čas letí neúprosným tempem a dnes si připomínáme 10 let od skoku Felixe Baumgartnera ze stratosféry. Balónem vystoupal téměř do 40 tisíc metrů a skočil volným pádem dolů, přičemž jeho nejvyšší rychlost byla 1 357,64 km/h. Balónem stoupal 8 hodin. Dole byl za přibližně 9 minut. K příležitosti tohoto kousku natočil Red Bull dokument, který vás vezme do zákulisí.