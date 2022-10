Tímto způsobem se mi na Macu podařilo uvolnit 80 GB místa v úložišti

Dost možná už jste se v podobné situaci ocitli taky – dlouhou dobu používáte Mac, až se jednoho dne objeví notifikace o tom, že vám v úložišti dochází volné místo. V takovém případě je nutné zakročit a první věcí, co uživatelé dělají je, že začnou procházet a mazat nepotřebné soubory či aplikace. Naprosto stejným způsobem jsem se k limitu úložiště dostal i já a naprosto stejně jsem se vrhnul do promazávání nepotřebných dat, abych úložiště uvolnil. Skrze nativní utilitu se mi podařilo uvolnit několik gigabajtů, pořád to ale nebylo dostatečné.

Následně jsem se pořádně zaměřil na aplikace a rozhodl jsem se smazat ty, které jsem už nějakou dobu nespustil a nepotřeboval je. Po odstranění některých těchto aplikací mi přišlo divné, že stále tato sekce zabírá mnoho místa v úložišti, a tak jsem si už lehce podezíravě spočítal, kolik místa zabírají jednotlivé aplikace zvlášť skrze Finder. V tu chvíli jsem zjistil, že graf z nějakého důvodu zobrazuje u sekce s aplikacemi o zhruba 80 GB větší využití úložiště. To samozřejmě mohou způsobovat data aplikací, v tomto případě bych však pochopil rozdíl několik jednotek gigabajtů, a nikoliv téměř sto gigabajtů. Samozřejmě jsem tento problém chtěl vyřešit, jelikož 80 GB volného místa navíc je dost.

Po delší době jsem se tak rozhodl spustit aplikaci CleanMyMac X, kterou po dobu několika let využívám k občasnému pročištění Macu. Klasicky jsem provedl základní úkony, které aplikace nabízí, avšak bez nějakého významného úspěchu. Zobrazila se mi však informace o tom, že mám stále v Macu nějaké aplikace, které jsem delší dobu nespustil, a tak jsem se na ně rozhodl podívat a odstranit je. Ve skutečnosti se však i u těchto nepoužívaných aplikací stále zobrazovalo, že reálně zabírají na disku jen několik desítek, maximálně stovek megabajtů. Označil jsem tedy zhruba dalších osm nepoužívaných aplikací a nechal CleanMyMac X aplikaci pracovat, aby je odinstaloval.

Postupně zmíněná aplikace odstranila veškeré vybrané aplikace, až se dostala k poslední v seznamu. Konkrétně se jednalo o KidsGuard Pro for iOS, kterou jsem nějakou dobu nazpátek recenzoval. Jenže u této aplikace se CleanmyMac X jednoduše zasekl a po zhruba minutě čekání jsem se rozhodl, že provedu vynucené ukončení. Avšak chvilinku předtím nakonec došlo ke vzpamatování a u zmíněné aplikace se najednou objevilo, že namísto 5 MB zabírá na disku téměř 80 GB, tedy přesně tolik, kolik jsem podezíravě pohledával. Není mi vůbec jasné, o jaká data se jednalo, nebo z jakého důvodu mohla tato aplikace zabírat tolik místa, každopádně jsem rád, že se mi podařilo na tuto anomálii přijít a místo uvolnit.

