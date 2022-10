Apple v Česku rozdává tříměsíční bezplatné předplatné Apple Arcade, má to ale háček

Dárky zdarma potěší vždy, ať už se jedná o hardware či software. Jeden takový si nyní připravil pro své uživatele v České republice i Apple, byť s určitým háčkem. Řeč je konkrétně o možnosti získat tříměsíční bezplatné předplatné herní služby Apple Arcade a to i v případě, že jste ji již měli v minulosti zaktivovanou a tedy jste svůj trial vyčerpali. Háček však tkví v tom, že není tak úplně jasné, komu vlastně Arcade rozdává.

Že je spuštěn tříměsíční bezplatný program pro Apple Arcade kalifornský gigant nikde neuvádí, stejně jako to neoznámil při Keynote jakožto bonus k novým iPhonům. Jelikož nám však v redakci dárek vyskočil na nedávno zaktivovaném iPhonu 14 Pro, zdá se, jako by bylo Arcade přibalené k němu. Na druhou stranu se ale hodí zmínit, že z celkem tří iPhonů 14 Pro, které jsme v posledních dvou týdnech v redakci zaktivovali a používali, nám dárek vyskočil jen na jednom s tím, že na zbylých dvou se tříměsíční Arcade zdarma nezobrazuje ani přímo v App Store v sekci Arcade. Je proto velkou otázkou, jak Apple vše rozlišuje a rozšiřuje. Tak či tak, máte-li rádi hry, není určitě od věci mrknout do nastavení vašeho telefonu či přímo do sekce Arcade, zda v ní na vás náhodou nečeká milé tříměsíční překvapení. Přeci jen, ušetřit 3x 139 Kč není zrovna málo.