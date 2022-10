Sony má údajně pracovat na dalším remasteru, který není tak úplně potřeba. Dle zdrojů se na PS5 chystá remaster Horizon Zero Dawn, přičemž dostane lepší grafiku, animace a plnou podporu ovladače DualSense. Níže můžete vidět srovnání Horizon Zero Dawn a Horizon Forbidden West. Můžete si tak udělat představu o tom, co zhruba můžeme čekat.

