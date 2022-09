Jablko s vůní kari: Apple začal vyrábět iPhony 14 v Indii

Již dávno neplatí, že by se Apple při výrobě iPhonů či jiných produktů spoléhal jen na své dodavatele z Číny. Kvůli rozpuku pandemie koronaviru v roce 2020 si totiž naplno uvědomil, jak důležité je mít diverzifikovaný dodavatelský řetězec, na což se ostatně taktéž od téhož roku intenzivně zaměřil. A v práci na diverzifikaci pokračuje i nyní u iPhonů 14.

Podle oficiálního prohlášení Applu, které bylo poskytnuto webu TechCrunch, odstartovala výroba nových iPhonů 14 po Číně také v Indii s tím, že první vyrobené kusy se mají začít ve stejné zemi prodávat do konce letošního roku. Zda budou indické iPhony postupem času k dispozici i v jiných zemích světa sice Apple v prohlášení neprozradil, nicméně vzhledem k tomu, jak velký indický trh je, bude pravděpodobně rád, že se mu tamní výrobou podaří pokrýt alespoň ten.

Pokud vás zajímá, proč se Apple uchýlil k výrobě iPhonů 14 právě v Indii, je to zejména z toho důvodu, že tamní vláda je schopná díky pobídkám výrazně pomoci s budováním fabrik, díky čemuž je tak vstup do země poměrně výhodný. Zároveň platí, že na zboží dovážené z ciziny jsou v Indii uvaleny poměrně tvrdá dovozní cla, což výslednou cenu navyšuje. Díky výrobě iPhonů přímo v zemi je tak může Apple prodávat levněji a tím být tak na tamním trhu konkurenceschopnější. Jedná se tedy do značné míry o extrémně strategický tah.