Jednička mezi videostreamovacími službami přidává seriál The Girls at the Back. Jedné z nich našli rakovinu, a tak se pětice kamarádek rozhodne na nic nečekat a na tradiční společné dovolené si rozšířit obzory o věci, které vždycky chtěly zkusit. Pod odstavcem můžete vidět trailer.