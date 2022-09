V roce 2024 by mohla dorazit nová verze konzole PS5

Ačkoli je konzolí PS5 stále nedostatek, již se začíná šuškat o vylepšené verzi. Dle informací by nová konzole PS5 (pravděpodobně Pro) měla dorazit na konci roku 2024. Co nabídne je momentálně těžké odhadovat. Nicméně zdroje považují za jisté, že dorazí bez mechaniky. Kdo má přeci jen v oblibě fyzickou kopii her, bude si ke konzoli muset dokoupit mechaniku. Mechanika by ovšem měla odpovídat stylu PS5, aby nebyl znehodnocen design. Taktéž se spekuluje o možnosti mechaniku do konzole „vsunout“. Vše ale ukáže až čas.