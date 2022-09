Recenze televize TCL 65C835: Dokáže výborně snoubit obrazovou a zvukovou složku

Začněme rovnou klíčovou otázkou, co nabízí televizor TCL řady C835 fanouškům Apple? Podporuje Dolby Vision, což je důležité nejen pro obsah z Apple TV, ale i z Netflixu, HBO Max, Disney+ a také filmů ve formátu mkv. Samozřejmostí je i podpora Dolby Atmos. K dispozici je aplikace Apple TV v rámci systému Google TV. Televizory TCL oficiálně podporují AirPlay 2 a HomeKit (modely C935, C835 a vybrané velikosti C735). Pojďme se na televizor TCL C835 s úhlopříčkou 65 palců podívat blíže…

Stále se setkávám s lidmi, kteří nevědí o značce TCL a o tom, že se její výrobky hojně nabízejí a prodávají na našem trhu. Možná by nebylo od věci, aby si načetli informace o výrobci na jeho webu. Ale chápu je: Koho zajímá, že společnost byla založena před 39 lety a v průběhu času se stala jedním z největších světových výrobců spotřební elektroniky? Ovšem potenciální zájemce o televizor by už mohl zpozornět, když se dozví, že TCL Electronics je nyní celosvětově na druhém místě v objemu vyrobených televizorů. A vyloženě „prásknout do hlavy“ by ho mělo zjištění, že model TCL 65C835 dostal pro rok 2022/2023 ocenění od asociace EISA, přičemž se rozhodně nejedná o první a jediný výrazně vyzdvihovaný výrobek od TCL. Protože ne vždy se musejí názory testujících shodovat, dovolil jsem si právě zmíněný model podrobit vlastnímu zkoumání.

TCL 65C835 využívá 288zónové řízení svícení, které tvoří mini LED. Panel lesklejšího provedení kmitá na frekvenci 144 Hz. Standardní konektorová výbava zahrnuje vše potřebné, a navíc ještě pokročilou funkcionalitu pro hráče u HDMI portů: Game Master Pro, ALLM, AMD Freesync a TCL Gamebar. Všechno pro plynulejší a intenzivnější hráčský zážitek, a to bez omezení. Příjem televizního signálu zařídíte skrze tunery DVB-T2, DVB-C a DVB-S2. Nic tedy neschází. Televizor se pyšní opravdu nadčasovým designem s nádechem luxusu a vybalíte ho z krabice včetně těžké podpěry s obdobnou vizáží. Loňský model měl v balení kromě dvou ovladačů taky webkameru. Letos chybí, dva ovladače zůstaly. Jsou pohodové a jejich stisk je jednoznačný s odezvou na informační LED televizoru. Komu překáží, vypne ji. Dálkovým ovladačům však chybí trochu lepší provedení. Jejich plastový výraz sice neprovokuje, nicméně ani neoslní.

Vzhledem k tomu, že televizor využívá operační systém Google TV 11, dostáváte do rukou mocný nástroj připravený pro instalaci všemožných aplikací a her. Při testování jsem se zaměřil na stabilitu a rychlost prostředí. Nenašel jsem žádný nedostatek. TCL nedodává zásadní nástavbu OS. Toto rozhodnutí bude zákazníkům vyhovovat, protože prostředí není přeplácané. Tváří se pochopitelněji, jednodušeji. Všechno na testovacím LCD fungovalo dle předpokladů a požadavků obsluhy. Od bleskové rychlosti spuštění z pohotovostního režimu přes procházení menu až po přepínání kanálů živého vysílání. Standardně, tj. jako u tohoto operačního systému u konkurence, nepřidává Google do nabídek ikonu s proklikem do Google Play. Stejně tak se pro českého zákazníka omezuje hlasové vyhledávání aplikací a hlasové ovládání. Proč? Zeptejte se Googlu. K instalaci prográmků a her ale nebudete potřebovat mobilní telefon. Stačí, když si v systémových aplikacích naleznete právě Play a spustíte ho odsud. Jako mávnutím kouzelného proutku vše vyskočí a vy hledáte, vybíráte a instalujete.

Nekonfliktně a intuitivně spáruje majitel „jablíčkovou elektroniku“ s TCL a přehraje na velké obrazovce videa a fotky. Operační systém implementoval nejen podporu pro AirPlay a HomeKit, ale zahrnuje i samostatnou aplikaci pro Apple TV.

TCL dokázalo v modelu 65C835 výborně snoubit obrazovou a zvukovou složku. Ty se náramně dobře doplňují. Zvukový projev nezařídil nikdo jiný než velmi známé Onkyo. Vše se podařilo na výbornou. Zvuk je celistvý, detailní, hutný, ale prokreslený, poskytuje obří prostor, bez jakýchkoliv nedostatků, které se běžně vyskytují v této kategorii. Ba dokonce jeho kvalita kategorii integrovaných televizních speakerů výrazně přesahuje. Pro totálně ulítlé audiofily, kteří potřebují mít vše nekompromisní, stojí za zvážení koupě firemního Ray-Danz soundbaru se subwooferem. Ale i takto zvukově náročného člověka mile překvapí vlastnosti osazeného audio řešení.

A co teprve obraz? Obrazová paráda se tlačí k hranici aktuálně dosažitelné dokonalosti. Barevnou škálu vám může vyhodnotit a poladit zkušený kalibrátor. V televizoru jsou pro něho připravené nástroje. Ale ani bez něj nepřijdete zkrátka. Můžete se těšit na výraznou, avšak subjektivně viděnou neprovokující barevnost s přesvědčivou černou. Zde TCL využívá navýšení počtu zón, kterých oproti loňské C825 přibylo v letošní C835 rovnou 128, a osadila plnohodnotný 10bitový panel. Takové posílení samozřejmě přináší lepší možnosti a preciznější řízení. Na černém pozadí jde promítnout titulek bez výrazných světlých přesahů, bez aktivace jiných částí panelu. Podobnou vlastnost ocení „kinožrouti“. Rozdělení zón je skoro dokonalé, jen tu a tam by přece jen mohl pohasnout i další prostor. OLED stále hraje prim, ale v osmsettřicetpětce má už zdatného pronásledovatele, která zatápí LCD konkurenci.

Mini LED ovšem nad OLED přesvědčivě vítězí ve svítivosti. Jestliže rádi sledujete filmy v HDR a Dolby Vision (podporovány jsou všechny tyto dostupné formáty), přijdete si rozhodně na své. Často se probírá pohyb. Inženýři TCL předkládají obsluze dvojici desetistupňových přepínačů, které můžete skokově posílit dalším přepínačem k aktivaci ještě dokonalejšího pohybu. Nutno dodat – s potemněním obrazu a navýšením blikání. Osobně jsem si při zkoušení vystačil se zmíněnou dvojicí úprav. Kdo nepřežene agresivitu, získá přirozeně plynulý pohyb, bez trhání. Z druhého pohledu bez soap opera efektu. Trošičku nerozumím defaultnímu nastavení redukcí MPEG šumu u profilu Film – na střed. Asi by stálo za zvážení provést minimalistickou úpravu v tomto směru, aby se obraz prezentoval „čistěji“ i bez zapnutí funkce. Upscaling precizně zpracuje nižší rozlišení.

TCL 65C835 se zkrátka povedl. Přepokládám celosvětový úspěch. Již nyní, kdy se u nás více méně teprve začíná prodávat, je v recenzích zmiňován pochvalně, častěji přímo v superlativech. Závěr je jednoznačný: Skvělý obraz, výborný zvuk, stabilní systém a rychlý chod prostředí aneb jedna z nejlepších aktuálních nabídek, zvláště pak pro ty, kdo nefandí OLED.

Více informací o televizi se dozvíte zde