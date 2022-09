Kapacita baterie iPhone 14 Pro a dalších letošních modelů

Apple některé parametry svých produktů oficiálně neuvádí, ovšem ani Applu se nevyhybá povinná certifikace jeho zařízení a během ní, se musí přiznat i to, co se Applu oficiálně nechce. Tentokrát jsem se díky certifikaci nových iPhonů dozvěděli informace o kapacitě jejich baterií. Apple sice oficiálně uvedl, že nové telefony vydrží celý den, ovšem to je informace, se kterou se setkáváme poslední tři roky. Konkrétní kapacita baterií nových iPhonů je následující. iPhone 14 a iPhone 14 Pro kapacity baterií Kapacita baterie iPhone 14 Pro Max je 4 323 mAh

Kapacita baterie iPhone 14 Pro je 3 200 mAh

Kapacita baterie iPhone 14 Plus je 4 325 mAh

Kapacita baterie iPhone 14 je 3 279 mAh

První zajímavostí, je fakt, že ačkoli jsou iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max prémiové telefony, tak mají nižší kapacitu, než jejich levnější sourozenci iPhone 14 a iPhone 14 Plus a i když je to opravdu jen o 2, respektive 79 mAh, je to zarážející. Většinou by totiž uživatelé očekávali, že čím kvalitnější a dražší model si kupují, tím více získají i v oblasti baterie. Další zajímavostí je pak porovnání s iPhone 13 a iPhone 13 pro. Standardní model iPhone 13 měl kapacitu 3 227 mAh, iPhone 14 má kapacitu 3 279 mAh, zde tedy došlo k mírnému navýšení. iPhone 13 Pro měl kapacitu baterie 3 095 mAh, zatím co aktuální iPhone 14 Pro má 3 200 mAh. iPhone 13 Pro Max měl kapacitu 4 352 mAh, zatím co iPhone 14 Pro Max má kapacitu 4 323 mAh, což je tedy méně, než kolik nabízel loňský model.