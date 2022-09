GoPro by mělo podle spekulací v brzké době představit svou novou akční kameru. Dle úniků by GoPro Hero11 Black měla dorazit s téměř totožným designem. Změny by se měly dít „pod kapotou“. Kamerka údajně nabídne 27megapixelové statické snímky a 24,7megapixelové snímky získané z videí (současná generace zvládá 23 MPx). Taktéž se šušká o lepších fotkách za slabého osvětlení. Snad se něco oficiálního dozvíme brzy.

