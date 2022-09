Apple začne již brzy účtovat v Chorvatsku v Eurech

Apple rozeslal vývojářům a všem, kteří publikují něco v rámci jeho online obchodů jako je iBooks Store, App Store, iTunes a další informace o změně v přechodu z Chorvatské kuny (HRK) na Euro (EUR). Jak již zřejmě víte, přechází Chorvatsko od 1. 1. 2023 na Euro, které se stane oficiální měnou této země a nahradí dnes používané Kuny. Apple začne od 1. 1. 2023 účtovat aplikace z Chorvatských App Storů a dalších obchodů v Eurech, které převede na základě pevného směnného kurzu, který byl stanoven Radou Evropské unie dne 12. července 2022.

Jedná se o kurz 7,53450 HRK za 1,00000€. Během období od 5. září 2022 do 31. 12. 2023 bude Apple ukazovat zákazníkům ceny jak v Eurech, tak v Kunách, tak jak to vyžaduje zákon. Dne 1. 1. 2023 se automaticky převedou ceny z Kun na Eura bez toho, aniž by vývojáři museli cokoli dalšího dělat. Stejně tak budou vývojáři vypláceni v Eurech a veškeré další informace o prodejích, cenách a tak dále budou v Eurech.