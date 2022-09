Objevily se obaly pro iPhone 14 Plus

S blížícím se datem představení iPhone 14 a iPhone 14 Pro se to na Twitteru a Weibo doslova hemží různými úniky, které ukazují, co vlastně Apple příští středu představí. Nejnovější fotografii, kterou přinesl uživatel s přezdívkou Tommy Boi, jenž mimochodem v loňském roce zveřejnil nové barvy obalů na iPhone předtím než je Apple uvedl a trevil se, ukazuje obal na iPhone 14 Plus. Melo by se jednat o obal s MagSafe, který nese na zadní části označení iPhone 14 Plus Cear Case MagSafe.

Fotogalerie iPhone 14 plus iPhone 14 plus Apple iPhone 14 Plus iPhone 14 plus Vstoupit do galerie

Mělo by se jednat o obal určený pro větší variantu klasického iPhone 14, bez přívlastku „Pro“. Celkově by tak měl Apple představit iPhone 14 s 6,1″ displeje, iPhone 14 Plus s 6,7″ Displejem a iPhone 14 Pro s 6,1″ displejem a iPhone 14 Pro Max s 6,7″ displejem. Modely iPhone 14 a iPhone 14 Plus se budou lišit pouze velikostí displeje a bude se jednat o levnější variantu telefonů, stejně tak se budou modely iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro lišit velikostí displeje, jinak budou stejné. Apple dříve své telefony označoval přídavkem Plus, naposledy to bylo v roce 2017 v případě iPhone 8 Plus, což byla větší varianta iPhone 8. Od chvíle, kdy rozdělil telefony na Pro a základní varianty však používá pouze označení Max a to jak pro základní, tak i pro „Pro“ modely.

O iPhone 14 Plus se v letošním roce skutečně několikrát mluvilo v souvislosti s některými úniky, ovšem až doposud se toto označení považovalo spíše za chybu nebo za produkční označení většího modelu iPhone 14. Zda tedy Apple nakonec přece jen uvede iPhone 14 plus se dozvíme již příští týden.