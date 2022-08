Podívejte se na detailní fotografie displeje iPhone 14 Pro

Dnes se na sociálních sítích Twitter a Weibo doslova roztrhl pytel s fotografiemi, které nám do detailů ukazují iPhone 14 Pro. Na těch nejnovějších si můžeme do detailu prohlédnout displej iPhone 14 Pro s průstřelem pro senzory, FaceID a FaceTime fotoaparát.

Potvrdit, že se jedná o skutečný iPhone 14 Pro je, jak už to v podobných případech bývá, nemožné. Ať už jde o pravý iPhone 14 Pro nebo o jeho maketu, máme možnost se detailně podívat na to, jak bude vypadat nový displej s průstřelem, který vystřídá výřez. Zda se vám podobný design líbí nebo ne, to samozřejmě necháme jne a jen na vás. Je však důležité si uvědomit, že jinak působí zhasnutý displej a jinak působí displej, na kterém je obsah, jenž obklopuje onen průstřel.