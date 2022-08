iOS 16 je hotový, macOS Ventura a iPadOS 16 jsou na tom podstatně hůř

Přestože nás od představení iPhonů 14 (Pro), po kterém bude následovat zhruba za týden vydání veřejné verze iOS 16, dělí ještě odhadem více než dva týdny, v Applu si už mohou svým způsobem oddychnout. Minimálně vývoj operačního systému iOS 16, který lze označit za nejdůležitější ze všech v červnu představených OS, je totiž podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu hotov. Zde nicméně dobré zprávy končí.

Zdroje Gurmana pocházející přímo z Applu tvrdí konkrétně to, že vývoj iOS 16 dokončil Apple již v průběhu minulého týdne a nyní je tedy systém de facto připravený na vydání s tím, že v něm budou maximálně tak opraveny drobnosti, které ještě uživatelé nahlásí v rámci beta testování. Spolu s iOS by pak měl být víceméně hotov i watchOS 9, který bude vydán po jeho boku před spuštěním prodejů nových Apple Watch. Samozřejmostí je pak i dokončení tvOS 16, ale to hlavně z důvodu, že změn v něm proběhlo minimum a práce na něm tedy byly velmi krátké.

Dobrým zprávám je však v tuto chvíli konec. Potvrzeny totiž byly informace o tom, že vývoj iPadOS 16 zejména kvůli nové funkci Stage Manager poměrně dost drhne, jelikož novinka stále nedosahuje ani zdaleka požadovaných kvalit Applu, což vedlo až k odložení celého systému. Jeho vydání je nyní naplánováno na říjen, kdy by se měl představit na nových iPadech Pro s M2, které se však očekávají spíše ke konci měsíce. iPadOS 16 se tedy velmi pravděpodobně oproti iOS 16 zpozdí o dobrý měsíc a půl. Co se pak týče macOS Ventura, ten má dorazit po boku iPadOS 16 – tedy taktéž v říjnu.