watchOS 8.7.1 je jen pro Apple Watch 3, toto na nich opravuje

V průběhu včerejšího večera vydal Apple nové verze svých “starých” operačních systémů, ve kterých se zaměřuje na poslední opravy chyb, které je sužovaly. Mezi tyto updaty patří i watchOS 8.7.1, který byl však trochu překvapivě nakonec uvolněn jen pro Apple Watch Series 3, přestože se vývojářský portál Applu tvářil, že je update dostupný pro všechny. Jeho omezení na Series 3 má nicméně svůj pádný důvod.

watchOS 8.7.1 je dostupný jen pro Apple Watch 3 proto, že opravuje chybu, která sužuje jen tuto modelovou řadu. Bylo by proto zbytečné, kdyby tento opravný patch Apple zpřístupnil i dalším modelovým řadám Apple Watch. Co se pak týče samotné opravy, dle poznámek pro vývojáře se má jednat o opravu problémů s restarty, které mohly probíhat zcela náhodně a hodinky v krajním případě i zcela zablokovat a dostat je tedy do reboot smyčky. S ohledem na tuto skutečnost je tedy update rozhodně dobré nainstalovat, jelikož se díky němu majitelé Series 3 vyvarují solidním nepříjemnostem.