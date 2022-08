YouTube Music na iPhonu: 5 tipů a triků, které se vám mohou hodit

Pokud máte předplacenou službu YouTube Premium, můžete v jejím rámci využívat také službu s názvem YouTube Music. Příslušná aplikace nabízí ve své verzi pro iOS zařízení spoustu možností – pojďme se společně podívat na to, jak můžete YouTube Music na iPhonu využít na maximum.

Pozastavení historie

Aby chytrá doporučení fungovala co možná nejpřesněji, chce služba YouTube Music sledovat, co posloucháte a vyhledáváte. Pokud vám to ale nevyhovuje, můžete historii vyhledávání i přehrávání pozastavit. V pravém horním rohu displeje klepněte na ikonku vašeho profilu a zvolte Nastavení. Klepněte na Soukromí a poloha a aktivujte položky Pozastavit historii sledování a Pozastavit historii vyhledávání.