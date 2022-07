5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (29. 7. 2022 – 31. 7. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Veterinář zaměstnaný v zoologické zahradě se zaplete do děsivého dobrodružství, neboť mu je svěřeno vedení akce, při které má být polapen krvelačný lev, ohrožující pokojné obyvatele Amsterdamu.

Film Hrdinové ohně,natočený na motivy skutečné události, vypráví hrdinský příběh provinčního hasičského sboru, který se díky naději, odhodlání a obětavosti svých členů stal jedním z nejelitnějších hasičských týmů ve Spojených státech. Jejich nesmírná odvaha a jedinečné spojenectví vyvstane ve chvíli, kdy bujují proti katastrofálnímu požáru, který ohrožuje vše, co je jim blízké. V hlavních rolích excelují Josh Brolin, Miles Teller, Taylor Kitsch, Jeff Bridges, James Badge Dale a Jennifer Connely.

LEGO příběh

Fiktivní Lego město Buigsburg se ocitá v ohrožení. Lord Byznys se totiž zmocní nesmírně nebezpečné zbraně zvané Krágl a s její pomocí chce zničit celý svět. Strážce zbraně, starý Vitruvius, ho varuje a řekne mu o proroctví, že se jednoho dne objeví vyvolený, který přinese blokátor, zničí Krágl a nastolí pořádek. Lord Byznys toho nedbá a zbraň odnáší. Po nějakém čase stavební dělník Emmet spadne do jámy, kde objeví blokátor, dotkne se ho a omdlí. Ve snu se střetne s Vitruviusem, který mu řekne, že on je vyvolený a že jedině on dokáže zastavit Byznyse a zachránit Lego svět.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film LEGO příběh pořídíte zde.