Recenze CubeNest S120: Elegantní magnetický stojan pro iPad s bezdrátovým nabíjením

Brněnská společnost CubeNest se specializuje na prodej doplňků pro iPhony, AirPody a Apple Watch. Ke konci června se navíc pochlubila se zajímavými novinkami – hliníkovou podložkou pod myš a magnetickými stojany na iPad, které dokonce mohou posloužit i pro účely bezdrátového nabíjení. Do redakce nám přesně tento stojan dorazil na recenzi, konkrétně model CubeNest S120, který dokáže přichytit iPad díky magnetům a přitom pohodlně bezdrátově nabíjet další zařízení položené na jeho základně. Pojďme se tedy na tohoto zajímavého společníka podívat.

Oficiální specifikace

Než se přesuneme ke zkušenostem z reálného používání, pojďme si ještě posvítit na technické specifikace udávané výrobcem. Hned z počátku je totiž třeba uvést na pravou míru, které iPady lze s magnetickými stojany CubeNest vlastně použít. Mezi kompatibilní modely se řadí iPad Air 4. generace (2020) a novější, iPad mini 6. generace (2021) a novější a iPad Pro 3. generace (2018) a novější. Velice jednoduše bychom to mohli shrnout následovně – magnetické stojany si rozumí se všemi iPady, které již nemají tradiční domovské tlačítko (Home Button).

Co se pak týče bezdrátového nabíjení, to primárně využívá technologii MagSafe. Na druhou stranu zde nabijete i všechna ostatní zařízení podporující bezdrátové nabíjení skrze standard Qi. Z hlediska výstupního výkonu nabíječka nabízí 5 W, 7,5 W, nebo 15 W. Samozřejmostí je pak i tepelná, přepěťová a proudová ochrana, díky čemuž si můžete být jistí celkovou bezpečností. Pomyslnou třešničkou na dortu je i napájecí USB-C/USB-C kabel v kombinaci s 20W USB-C adaptérem, které jsou součástí balení. V tomto osobně vidím obrovskou výhodu. Již mnohokrát jsem se totiž setkal s řadou bezdrátových nabíječek, kde se adaptér v balení nenacházel a musel jsem si jej tedy obstarávat takzvaně „po vlastní ose“. Dalším pozitivem je i jeho povedený design. Zmiňovaný napájecí adaptér totiž věrně opisuje podobu 20W adaptéru od Applu, který gigant přibaluje například k HomePodům mini či k iPadům. Magnetický stojan proto i svou nabíječkou perfektně zapadne do každé jablečné domácnosti.

Magnetický stojan CubeNest je kompatibilní s těmito modely:

iPad Air 10,9″ 4. generace (2020)

iPad Air 10,9″ 5. generace (2022)

iPad Pro 11″ 1. generace (2018)

iPad Pro 11″ 2. generace (2020)

iPad Pro 11″ 3. generace (2021)

iPad Pro 12,9″ 3. generace (2018)

iPad Pro 12,9″ 4. generace (2020)

iPad Pro 12,9″ 5. generace (2021)

iPad Mini 8,3″ 6. generace (2021)

Design

Stojan jako takový je vyroben z hliníku, jehož odstín se velmi blízce podobá vesmírně šedému provedení od Applu. Vzhledem k použitému materiálu proto asi nepřekvapí, že je vcelku robustní a díky široké základně taktéž stabilní. Přímo o stabilitu se zároveň stará i gumová protiskluzová podložka na spodní straně. Designové tělo obsahuje silné magnety sloužící k uchycení iPadu. Možná vás v tomto bodě může napadnout, zda nemůže stojan náš tablet kupříkladu poškrábat. Přeci jen, jde o hliník na hliník. Povrch stojanu je naštěstí ošetřen speciální ochrannou vrstvou, díky čemuž se ničeho takového obávat nemusíme. Za zmínku také ještě stojí kloub v zadní části tabletu, který umožňuje 360° rotaci pro tablet v pozici režimu portrét nebo krajina a 180° rotaci k nastavení ideálního sklonu.

Fotogalerie magneticky stojan na ipad cubenest 5 magneticky stojan na ipad cubenest 8 magneticky stojan na ipad cubenest 4 magneticky stojan na ipad cubenest 2 magneticky stojan na ipad cubenest 3 magneticky stojan na ipad cubenest 7 magneticky stojan na ipad cubenest 6 magneticky stojan na ipad cubenest 1 Vstoupit do galerie

Osobní zkušenost

Kvalitní zpracování, jednoduché použití a povedený design.

Jednoznačně nejdůležitější aspekt každého produktu je jeho funkčnost. Abych byl zcela upřímný, musím uznat, že ta je u tohoto magnetického stojanu na iPad naprosto špičková. Samotný tablet se ke stojanu velice snadno přichytí za pomoci silných magnetů, u kterých nemusíme mít strach, že by zařízení neudržely. Jak už jsem zároveň zmínil výše, za obrovské plus vnímám ošetření stojanu ochrannou vrstvou proti poškrábání, přičemž s tím samým můžeme počítat i v případě základny, respektive v místě bezdrátové nabíječky. V tomto ohledu si uznání zaslouží i protiskluzová podložka. Ta zajišťuje, aby se nám produkt skutečně nikterak nepohnul a stabilně držel na jediném místě, což plní na výbornou. Za nejlepší část produktu bych ale označil zadní kloub stojanu. S jeho pomocí lze iPad naklonit přesně tak, jak v dané chvíli potřebujeme – ať už na výšku či vodorovně – vždy záleží na našich vlastních potřebách a preferencích.

Přesuňme se ale o něco níže – k MagSafe nabíjecí podložce. U té si sice nejsem jistý jejím využitím například při vaření či sledování videí na YouTube, avšak když jsem používal iPad jako svou hlavní pracovní plochu, tak bezdrátová nabíječka přišla náramně vhod. Osobně jsem ji testoval v kombinaci s iPhonem 12 Pro a z úplného minima jsem telefon dokázal na 80 % nabít za necelé dvě hodiny, což mi s ohledem na samotné zařízení přijde jako vcelku solidní výkon.

Magnetický stojan CubeNest po boku bezdrátové 3v1 nabíječky

Jediné, co bych stojanu vytkl, je přibalený USB-C kabel. Ten totiž měří 1 metr a může tak být v některých případech spíše na obtíž. Každopádně stojan je k dispozici ve dvou verzích, konkrétně s bezdrátovou nabíječkou a bez ní. Pokud tedy sáhnete po verzi bez nabíječky, pak vás tento neduh trápit nemusí.

Resumé

Pokud máte novější iPad bez domovského tlačítka a zvažujete pořízení praktického stojánku, koupí modelu od CubeNest chybu rozhodně neuděláte. Nehledě na to, zda se rozhodnete pro verzi s integrovanou MagSafe bezdrátovou nabíječkou, nebo bez ní. Plusem je také přibalený 20W adaptér a nabíjecí USB-C kabel, přestože někomu jeho délka nemusí úplně vyhovovat. Kdybych to měl celkově shrnout, musím uznat, že mě firma CubeNest svým stojanem dokázala velice příjemně překvapit. Tento produkt totiž dokonale kombinuje precizní zpracování s povedeným designem, díky čemuž perfektně zapadne do výbavy každého jablíčkáře.

Stojan 2v1 pro iPad Air a Pro s nabíječkou můžete zakoupit již za 2599 Kč, samotný stojan bez nabíječky pak za příjemných 1899 Kč. Pokud ale vlastníte iPad mini 6. generace (2021), vyjde vás jen na 1499 Kč.

Magnetický stojan CubeNest zakoupíte zde