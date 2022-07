Proč byste si měli okamžitě nainstalovat iOS 15.6 a macOS 12.5

Minulý týden vypustil Apple velmi pravděpodobně jednu z posledních softwarových aktualizací stávajících operačních systémů pro všechny své produkty. Už na podzim je totiž nahradí nedávno představené verze, kterou jsou v současnosti ve fázi intenzivního testování, které má dopomoci k odhalení všech jejich problémů a chyb, aby je tedy bylo následně možné vydat bez jakýchkoliv starostí pro veřejnost. Pokud si však myslíte, že instalovat poslední verzi stávajících OS Applu nemá už ani smysl, jelikož nic důležitého nepřináší, a raději byste tedy počkali až na nové OS, máme pro vás důležitou zprávu. Tato “taktika” by se vám totiž mohla pořádně vymstít.

Ačkoliv poznámky k aktualizacím o ničem vyloženě závažném nehovořily, pozdější podrobný výčet oprav chyb zveřejněný na vývojářském portálu Applu odhalil, že v iOS 15.6 a macOS 12.5 opravil Apple řadu závažných bezpečnostních chyb, které mohly být využity mimo jiné ke spouštění libovolných kódů s právy jádra, což ve výsledku znamenalo pro uživatele nemalé nebezpečí. Zneužití podobných chyb sice není zpravidla ničím jednoduchým, jedním dechem je však třeba dodat, že už jen existence samotné možnosti je zkrátka rizikový faktor, který je třeba ze strany Applu eliminovat.

Ptáte-li se na to, proč Apple do poznámek k aktualizaci pro uživatele nevepsal jakékoliv důraznější upozornění na opravy systémových chyb, máme pro vás poměrně jednoduchou odpověď. Učinil tak prakticky 100% proto, že nejprve potřeboval, aby si update nainstalovalo co nejvíce jablíčkářů a tím tak snížil riziko využití chyby k ovládnutí jejich zařízení. Kdyby totiž oznámil chybu hned po vydání aktualizace, měli by hackeři otevřenou cestu k útokům na extrémní množství jablíčkářů.