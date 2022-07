Google vyhodil zaměstnance, který tvrdil, že firemní AI má vlastní vědomí

Velmi kuriózní případ musel řešit Google. Zaměstnanec Blake Lemoine dostal vyhazov poté, co prohlásil, že umělá inteligence vyvíjená Googlem má vlastní vědomí. Google ho prvně v červnu suspendoval. Nyní jej ale propustil úplně. K celému incidentu Google dodává, že výroky Lemoina jsou naprosto nepodložené. Muž pracoval v Googlu jako inženýr na projektu LaMDA. Jde o projekt umělé inteligence, jejímž úkolem je vedení konverzace s lidmi. Bývalý zaměstnanec Googlu přesně řekl, že je AI schopna zapojit se do zdánlivě jakékoli konverzace, uniknout ze „softwarového vězení“ a napáchat škody. Podle odborníků nic takového není možné. LaMDA je ale prý velmi dobrá co se týče vedení konverzace. Působí důvěryhodně a lidsky.