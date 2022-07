Čínská vesmírná stanice je před dokončením. Včera byl do vesmíru vypuštěn druhý modul potřebný k dokončení první čínské vesmírné stanice. K plnému dokončení bude třeba ještě jeden, jenž by měl být do vesmíru poslán v říjnu. Základní modul Tchien-che je ve vesmíru od dubna minulého roku. Čína se svými ambiciózními vesmírnými plány netají. Do roku 2029 chce například vyslat na Měsíc lidskou posádku. V budoucnu také zde plánuje postavit základnu.