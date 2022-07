Ghost of Tsushima hlásí skoro 10 milionů prodaných kopií

I když hra Ghost of Tsushima vyšla v roce 2020, stále je mezi hráči velmi oblíbená. To dokazují především čísla, neboť Sony se studiem Sucker Punch oznámilo, že hry se prodalo 9,73 milionů kopií, což je opravdu skvělé číslo. K vidění byly rovněž velmi zajímavé statistiky. Hráči pořídili 78 milionů fotek, utkali se v 540 milionech duelů a ve hře strávili 6437 let. Hráli jste tuto hru?

This weekend marks two years since the release of #GhostOfTsushima! We are blown away by all of the support since then and so grateful for all of you! Thank you to everyone who has played and shared this journey with us!

Here are just some of the amazing stats since launch: pic.twitter.com/DMgzYGTih1

— Sucker Punch Productions 🎮 Ghost of Tsushima (@SuckerPunchProd) July 15, 2022