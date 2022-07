Zažijte nezapomenutelné léto s reproduktorem RAZE 3 Titan! Potěší perfektním zvukem i výdrží

Komerční sdělení: Léto na sebe nenechalo dlouze čekat a opět nás obdarovalo perfektním teplým počasím, které je jako stvořené pro nekončící večírky a koupání. Tyto aktivity se ale neobejdou bez party přátel a nálože kvalitní muziky. A přesně proto si dnes posvítíme na skvělého parťáka – reproduktor Niceboy RAZE 3 Titan – který vám tyto zážitky dokonale zpříjemní a postará se o to, abyste se ani chvíli nenudili. Tento drobeček totiž dokáže příjemně překvapit nejen svým zvukem, ale i řadou dalších parádních vlastností.

RAZE 3 Titan: Perfektní parťák na léto

Jak už jsme zmínili výše, hlavní předností tohoto reproduktoru je jeho křišťálově čistý zvuk. RAZE 3 Titan totiž nabízí parádní 50W výkon, který jde navíc ruku v ruce s technologií MaxxBass pro výrazné basy. Počítat tedy můžete s více než dostačujícím ozvučením domácích i zahradních večírků. A pokud by vám ani to nestačilo, můžete pomocí technologie True Wireless propojit hned dva tyto reproduktory a dopřát si nálož stereo zvuku. Samozřejmě u zvuku to ani zdaleka nekončí. Zcela zásadní roli totiž hraje i výdrž baterie. Co by to totiž bylo za party, kdyby vám po chvíli přestala hrát muzika? Na to myslel i Niceboy, a proto tento model obdaroval 15hodinovou výdrží na jedno nabití. Zároveň dokáže trošku své šťávy propůjčit i ostatním a fungovat jako tradiční powerbanka, například pro nabití telefonů.

Rozhodně také nesmíme zapomenout zmínit voděoldnost dle stupně krytí IP67. Ať už tedy trávíte čas doma, nebo kupříkladu u vody, o reproduktor nemusíte mít – hravě odolá i silnému dešti či pádu do bazénu. Co se pak týče samotného přehrávání, hlavní možností je propojení reproduktoru s telefonem, tabletem či počítačem bezdrátově prostřednictvím Bluetooth 5.0. Mimo toho si RAZE 3 Titan rozumí s microSD kartami, USB flash disky, případně není ani problém se připojit prostřednictvím audio kabelu s 3,5mm jackem. Volba je jen na vás. V záloze je pak ještě i integrovaná anténa pro FM rádio.

To nejlepší na tom je, že tohoto drobečka zakoupíte již za pouhých 1999 Kč. Aby toho nebylo málo, Niceboy také k reproduktoru RAZE 3 Titan nabízí i bezplatné doručení. Aktuálně se jedná o jeden z nejlepších kousků, kterým si můžete báječně zpříjemnit celé léto. Ne nadarmo se ostatně stal finalistou soutěže ProduktRoku 2021 v kategorii nejlepší reprosoustavy a reproduktory.

Niceboy RAZE 3 Titan zakoupíte za 1999 Kč zde