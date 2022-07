Apple Watch Series 8 dorazí ve třech různých velikostech a nabídnou větší displej

Podle nejnovějších informací od zdrojů blízkých dodavatelů společnosti Apple bychom se měli u Apple Watch 8 dočkat většího displeje. Představení nejnovější, osmé generace Apple Watch je jako u předchozích modelů i tentokrát plánováno na podzim letošního roku s tím, že novinka by měla dorazit se třemi různě velkými displeji. Tyto zvěsti pak potvrzuje také známý a poměrně úspěšný leaker Ross Young na svém Twitteru.

New size is larger, 1.99”. — Ross Young (@DSCCRoss) July 4, 2022

Zatím co standardní verze Apple Watch dnes nabízí 1,61″ displej u 41mm verze hodinek a 1,77″ displej u 45mm hodinek, tak velikost displeje v případě největšího modelu z řady Apple Watch Series 8 by měla být 1,99″. Hodně se spekuluje také o tom, že model s větším displejem nebude jen standardní model, který nabízí pouze větší displej, ale bude se jednat o „Pro“ model, podobně jako je tomu v případě označování iPhone. Ten by pak měl kromě většího displeje nabídnout ještě další novinky a ušlechtilejší materiály.

Fotogalerie Apple Watch Series 8 koncept-1 Apple Watch Series 8 koncept-2 Apple Watch Series 8 koncept-3 Apple Watch Series 8 koncept-4 +7 fotek Apple Watch Series 8 koncept-5 Apple Watch Series 8 koncept-6 Apple Watch Series 8 koncept-7 Apple Watch Series 8 koncept-8 Apple Watch Series 8 koncept-9 Apple Watch Series 8 koncept-10 Vstoupit do galerie

Další možností, o které analytici ve velkém spekulují je pak příchod takzvaných Apple Watch Explorer Edition, což má být zcela nová, odolná varianta Apple Watch, jenž by měla přinést hranaté okraje, které se očekávaly již v loňském roce. S čím nás nakonec Apple letos překvapí se dozvíme v září nebo říjnu letošního roku, ovšem spekulací o třetí variantě Apple Watch od začátku roku čím dál tím víc přibývá a je tak velmi pravděpodobné, že Apple letos skutečně nabídne na výběr hned trojici variant Apple Watch.