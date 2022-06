NASA v červenci zveřejní „nejhlubší fotografii vesmíru“, která kdy byla pořízena

Když na svou misi odletěl vesmírný teleskop Jamese Webba, odborná veřejnost se shodovala, že se můžeme těšit na velké věci. A už je to tady. NASA totiž oznámila, že 12. července zveřejní nejhlubší obraz našeho vesmíru, jaký byl kdy pořízen. „Je to dál, než se kdy lidstvo podívalo. Teprve začínáme chápat, co Webb může dokázat,“ řekl představitel NASA Bill Nelson. Sada snímků bude také obsahovat vůbec první „spektrum“ exoplanety pořízené dalekohledem. Takové snímky mohou odhalit složení atmosfér těchto vzdálených světů a mohou pomoci odhalit, které z nich jsou obyvatelné.