Výroba Steam Decku zrychluje

O konzoli Steam Deck je velký zájem. A to takový, že na dodání se čeká i půl roku. Valve tedy zvyšuje výrobu na dvojnásobek, ačkoli přesná čísla neznáme. V těchto dnech by mohli zařízení dostat zákazníci, kterým byl slibován termín dodání v druhém čtvrtletí. Plánujete objednání Steam Decku?

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we'll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7

— Steam Deck (@OnDeck) June 27, 2022