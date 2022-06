Kingdom Come: Deliverance se i nadále prodává více než dobře

České studio Warhorse má důvod k oslavám. Povedeného RPG Kingdom Come: Deliverance se totiž prodalo 5 milionů kusů. Ačkoli nic není oficiální, studio má v současné době pracovat na pokračování. Snad se brzy dozvíme více informací. Hráli jste tento titul?

Today we celebrate the milestone of more than 5 million copies of #KingdomComeDeliverance sold across all platforms. Thank you for your loyalty!

Win 1 of 5 Henry Diorama Figurines by telling your favorite KCD story on our Facebook, Steam or in a Tweet below.

Deadline 7/7/2022 pic.twitter.com/A2fh7nNYNh

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) June 27, 2022