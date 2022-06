Fotostativ pro smartphone a nabíječka uprostřed lesa, i  na to jsme narazili ve Vysokých Tatrách

Ještě před letní dovolenou jsme se v aktuálních vedrech vyrazili na týden zchladit do Vysokých Tater, kam jezdíme celkem pravidelně za nějakou tou turistikou. Tentokrát mě zde zaujalo pár vychytávek pro nás, milovníky technologií, které určitě potěší a přijdou vhod, ať už při dlouhé túře nebo jen při krátké procházce. Pojďme se podívat, jaké vychytávky v Tatrách najdete pro svůj iPhone.

Fototstativ – chodník korunami stromů

První zajímavostí jsou takzvané fotostativy, na které můžete narazit při procházce korunami stromů v Bachledovské dolině. Mimochodem, samotný chodník korunami stromů rozhodně stojí za návštěvu a mohu jej jen a jen doporučit. Cestou potkáte několik fotostativů, které jsou umístěny na nejlepších fotospotech a mají dvě možnosti využití. Buď si do nich můžete našroubovat svoji zrcadlovku díky klasickému stativovému závitu a nebo do nich můžete snadno zasunout svůj telefon a pomocí kovových ramen si jej zajistit tak, aby pevně držel. Využití je pak celkem jednoznačné, buď pro společné fotky, kde chcete vyfotit všechny, s kým jste do hor vyrazili a nechcete otravovat ostatní turisty nebo v noci na nějakou tu noční fotku s dlouhou expozicí, kterou byste neudrželi v ruce. V noci je totiž chodník celý nasvícen a stojí tak za návštěvu jak ve dne, tak během večera.

Lesní bezdrátová nabíječka

Opravdu užitečnou vychytávkou a to jak z hlediska bezpečí, tak i toho, že zkrátka potěší, že na ni narazíte, jsou bezdrátové lesní nabíječky. Ty umožňují nabíjet bezdrátově váš smartphone a to jak během klasické túry, tak samozřejmě i v krizových situacích, kdy si potřebujete například zavolat o pomoc.Tuto konkrétní jsme objevili při cestě z Hrebienku na Obrovský vodopád a nabízela čtveřici bezdrátových nabíječek, které zásobuje energií solární panel . Pokud jsem se správně díval, tak právě ony solární panely, které jsou umístěny na střeše turistického ukazatele, pod kterým je nabíječka, jsou tím jediným, co zásobuje elektřinou nabíjecí podložky. Pokud tedy nesvítí slunce, máte zkrátka smůlu, protože nějakou baterii pod stříškou s největší pravděpodobností nenajdete.

Je super, že se podobné věci už neobjevují jen ve Švýcarských Alpách, ale narazíme na ně i na Slovensku nebo v Česku. Pokud tedy příště vyrazíte do Tater, zkuste se po podobných vychytávkách podívat, určitě vám usnadní život nebo vás alespoň potěší, že i hory, jdou s dobou.