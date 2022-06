Autonomní vozidla, robotičtí kurýři. Řešení pro městskou dopravu budoucnosti představí jedinečná akce Future City Tech 2022

Tisková zpráva: Future City Tech 2022 se koná ve dnech 23. – 24. června v Říčanech. Organizátorem je společnost PowerHub ve spolupráci s městem Říčany a s podporou CzechInvest. Hlavními partnety jsou společnosti CITYA, Centrum Paraple a Hyundai. Nad akcí převzal záštitu ministr dopravy Martin Kupka.

Akce je určena pro odborníky i laickou veřejnost, ale také zástupce měst nebo vedoucí dopravních oddělení a oddělení nákupu inovací. Zajímavé projekty zde mohou objevit investoři do early stage startupů, výzkumná a vzdělávací centra v oblasti mobility nebo střední i velcí průmysloví hráči, kteří se chtějí informovat o nejnovějších mobility trendech a inovacích a navázat s vystavovateli případnou spolupráci. „Těším se, že budeme moci veřejnosti představit práci významných startupů, propojit klíčové oborové hráče a také oslovit potenciální investory a zákazníky,” říká Toufik Dallal, vedoucí akceleračních programů PowerHUB.

Celá akce se koná ve spojení s městem Říčany. Ing. David Michalička, starosta města Říčany, ke spolupráci dodává: „Říčany trpí extrémní dopravní zátěží. Město proto dlouhodobě rozšiřuje nabídku alternativních forem městské a aktivní mobility pro své obyvatele. Vybudovali jsme funkční městskou dopravu zdarma, mladí jezdí na sdílených kolech, budujeme bezpečné zkratky a cesty pro pěší, aby auto nemuselo být jedinou volbou. Autonomní doprava je další inovací, která by měla přijít do našich ulic. Je to sice zatím budoucnost, ale věřím, že ne vzdálená.“

Pro každou skupinu bude připravený speciální program, všichni návštěvníci se ale mohou těšit na špičkové odborníky a vystavovatele z České republiky a zahraničí a hlavně na možnost prohlédnout si nebo dokonce vyzkoušet různá inovativní řešení a technologie. Svá řešení pro budoucnost autonomní a inteligentní dopravy představí například společnosti Hyundai, CEDA Maps, CITYA nebo AuveTec.

Pro odbornou veřejnost bude připravená konference a workshopy týkající se zavádění autonomní dopravy do měst. Dozvíte se, jak je možné řešit problémy s parkováním, využívat sdílené služby a multimodální dopravu, vylepšit městskou logistiku a dopravu poslední míle. Z českých odborníků na konferenci promluví například radní pro dopravu za městskou část Praha 7 Ondřej Mátl nebo Mobility Innovation Hub Manager CzechInvestu Jan Bizík. Ze zahraničních mluvčích se můžete těšit na prezentaci estonské společnosti AuveTec, zabývající se právě autonomní dopravou nebo izraelské společnosti RoadHub, která plánuje chytrou infrastrukturu měst.

Veřejnost bude mít možnost prohlédnout si zdarma na výstavní ploše moderní dopravní systémy, technologie a řešení, včetně autonomních vozidel. Navíc zde bude příležitost svézt se autonomním ebusem nebo si nechat doručit nápoj autonomním robotem na přepravu zásilek.

Více informací o akci naleznete zde