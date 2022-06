Veletrh E3 se vrací. Kdy se ho dočkáme?

Ještě v dobách před vypuknutím pandemie se v červnu pravidelně konal veletrh E3, který mnozí označovali za největší herní svátek roku. Veletrh E3 se naposledy „naživo“ konal v roce 2019. V následujícím roce byl z důvodu pandemie zcela zrušen, v roce 2021 se konal pouze v digitální podobě, letošní ročník byl opět kompletně zrušen. Obavy o budoucnost této akce, které se logicky začaly objevovat v souvislosti s jejím opakovaným rušením, tento týdne rozptýlil prezident a SEO ESA Stan Pierre-Louis, který v rozhovoru pro Washington Post uvedl, že se svátek všech hráčů i tvůrců her vrátí v plné síle již příští rok, přičemž by mělo by jít o kombinaci živého i online setkání.