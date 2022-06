Jedna z nejočekávanějších her letošního roku nejen pro fanoušky F1 se dočkala oficiálního data vydání a tím je 30. srpna 2022. Hra zaujala zejména svoji neuvěřitelně propraovanou grafikou závodů a to navzdory tomu, že se jedná o „pouhý“ manager, ve kterém do monopostů neusednete vy, ale vaši svěřenci. Ostatně podívejte se sami, jak očekávaná novinka vypadá