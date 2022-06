Elon Musk prozradil, kdy by mohla Tesla představit svého prvního humanoidního robota

Tesla má před sebou další velký krok. Řeč je konkrétně o vývoji vlastní verze humanoidního robota, na kterém již pracuje pěkných pár let a který by mohl relativně brzy spatřit světlo světa – tedy minimálně ve formě funkčního prototypu. Právě o tom se nyní Elon Musk rozepsal okrajově na svém Twitteru v souvislosti s jeho představením. Stát by se tak mohlo s trochou štěstí už 30. září na Tesla AI Day, tedy “konferenci” Tesly.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022