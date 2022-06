Rytmus vs. Moloch živě: Kde sledovat dnešní zápas

Rytmus vs. Moloch živě – nejen tento boxerský zápas by dnes měl běžet na obrazovce naprosto každého fanouška bojových sportů. Tento souboj je součástí galavečera Fight Night Challenge 2, který se koná v Bratislavě a a rozhodně vás zaujme svými účastníky. Hlavním zápasem večera je očekávaný duel Rytmus vs. Moloch. Těšit se ale můžete třeba i na duely Separ vs. Majk Spirit, Attila Végh vs Emmanuel Newton či Frayyer Flexking vs. Refew – a mnoho dalších. Živý přenos z galavečera FNC 2 bude možné sledovat živě pouze na internetu, a to ve formě PPV za 9,99 €. Pokud si nechcete zápasy nechat ujít, stačí přejít na stránky FightNightChallenge.eu, kde lze přístup k živému přenosu zakoupit. Živý přenos začíná dnes, tj. 3. června 2022, a to od 18:00, očekávaný duel Rytmus vs. Moloch pak očekáváme okolo 21:00.

