Netflix přidává trailer na další anime seriál

V poslední době vidíme na Netflixu stále více anime. Jednička mezi videostreamovacími službami zveřejnila trailer na seriál Detektiv Conan: Zero v jednom kole. Na youtubovém kanále Netflixu má novinka následující popis: „Starý známý „Detektiv Conan“ se dočkal oficiálního spinoffu v podobě seriálu „Detektiv Conan: Zero v jednom kole“, který pod dohledem původního tvůrce Goshoa Aojamy nakreslil Takahiro Arai. Ochránce veřejné bezpečnosti, soukromé očko, agent tajemné organizace. O životě muže tří tváří se toho dlouho moc nevěděl⁠o. Teď je ale čas podívat se, čím Toru Amuro, obestřený světlem i stínem, tráví svoje dny.“ Přesné datum vydání neznáme. Bude to ale ještě v tomto roce.