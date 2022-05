Apple možná zanedlouho znovu představí vlastní WiFi routery

Návrat síťových prvků z dílny Applu je možná opět ve hře. Kalifornský gigant si totiž nechal nedávno u amerického certifikačního úřadu FCC, u kterého je třeba schvalovat všechna zařízení s jakoukoliv rádiovou frekvencí, záhadné zařízení označované jako “síťový adaptér”. Velmi zajímavé je zde hlavně to, že na něm běží iOS.

Produkt nese kódové označení A2657 a jak již zaznělo výše, Apple jej v přihlášce do FCC popisuje jednoduše jako síťový adaptér. Prototyp tohoto produktu měl dodat úřadu již 22. ledna letošního roku s tím, že testování dle všeho ještě neskončilo. Ačkoliv nemáme k dispozici žádné fotografie, z popisu produktu vyplývá kromě podpory iOS třeba to, že je osazen dvěma gigabitovými ethernetovými porty, WiFi, Bluetooth, NFC, USB-C či 1,5 GB RAM pamětí. Druhý verze tohoto produktu pak nabízí místo USB-C klasický Lightning a z hlediska RAM se omezila jen na 1 GB. Víc toho ale bohužel k dispozici není.

Jelikož je zařízení zahaleno tajemstvími, nelze v tuto chvíli předpovídat, co se za ním může přesně jednat. Svědky totiž můžeme být jak nové generace AirPortů, tak třeba jen nějakého řešení do Apple Storů či kanceláří Applu. Pokud by se však jednalo o první možnost, nejeden jablíčkář by z toho byl velmi potěšen – přeci jen, AirPorty se těšily ve své době solidní oblibě a mnozí na ně spoléhají doposud.